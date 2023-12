Zawacka była na szczycie swojej kariery kilka lat temu, kiedy niewiele jej brakowało do awansu na listę 100 najlepszych zawodniczek świata, według rankingu WTA. Z kolei Avidzba odnosił sukcesy jako junior, ale mimo młodego wieku (Rosjanin ma zaledwie 23 lata), postanowił zawiesił profesjonalną karierę i nie gra już zawodowo.

Para jest ze sobą od 6 lat i obecnie mieszka we Francji. Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, całą sytuację skomentowała Zawacka, która stwierdziła, że:

"Naszym dzisiejszym zadaniem jest zmotywowanie Rosjan do zaprzestania agresywnej polityki swojego państwa. Wierzę, że nie ma złych narodów, są źli ludzie, a powiedzieć, że WSZYSCY Rosjanie są źli, to błąd, ale mogą zmienić politykę swojego kraju: własnymi wysiłkami, słowami, pozycją cywilną! (...) Razem możemy to zrobić! Rosjanie — możecie to powstrzymać, dlaczego skazujecie się na życie w kraju o tak agresywnej polityce!" - napisała.

Niedługo potem na temat wojny wypowiedział się również jej partner, którego ton znacząco się różnił:

"W związku z trudną sytuacją w różnych częściach globu chcę życzyć tego, czego wielu ludziom brakuje: spokojnego życia i spokojnego nieba nad głową. Wojny i konflikty niosą wielkie zniszczenie, wiele żalu i nędzy, odbierając życie niewinnym ludziom. Ludzkie życie jest bezcenne! Życzę pokoju! Pokój bez konfliktów i rozproszenie się we wszystkich zakątkach naszej planety! Rządy pokoju na całym świecie! Aby ludzie i kraje mogły żyć i rozwijać się w przyjaźni, miłości i harmonii!" - powiedział.