Świątek podczas tegorocznej edycji turnieju WTA 1000 w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich najpierw pokonała 6:4, 6:4 Sloane Stephens (41. WTA), a następnie rozprawiła się z Eliną Switoliną (20. WTA) 6:1, 6:4, udanie rewanżując się za porażkę w zeszłorocznym Wimbledonie.

Mocny początek Igi Świątek

Polka bardzo dobrze zaczęła czwartkowy mecz. W drugiem gemie przełamała podanie rywalki i a swoje gemy serwisowe wygrała bez problemu. W efekcie objęła prowadzenie 3:0.

Po 25. minutach gry było już 4:1 dla liderki rankingu WTA. Ostatecznie pierwszą partię nasza tenisistka wygrała 6:3.

W pierwszym gemie drugiego seta Zheng przegrywała 15:30. Chinka wtedy zaczęła maksymalnie ryzykować i nawet przy drugim podaniu nie zwalniała ręki. Ryzyko się opłaciło. Dzięki temu Azjatka nie dała się przełamać.

Jednak w piątym gemie Zheng nie dała rady już obronić swojego serwisu i Świątek wyszła na prowadzenie 3:2. Polka poszła za ciosem i wygrała dwa kolejne gemy. Stało się jasne, że koniec meczu jest bliski. Co prawda w ósmym gemie Chinka prowadziła 40:30 i miała okazję do przełamania, to zmarnowała swoją szansę. Świątek wygrała trzy piłki z rzędu i zakończyła zwycięsko pojedynek w dwóch setach.

Bilans 6:0 dla Świątek

Był to szósty pojedynek obu tenisistek i szósty raz górą była polska tenisistka.

Świątek w półfinale zmierzy się z Coco Gauff (3. WTA) lub Anną Kalinskają (40. WTA).