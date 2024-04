Iga Świątek w Stuttgarcie będzie walczyć o trzeci tytuł z rzędu. Jeśli wygra, to nie tylko zgarnie nagrodę pieniężną, ale przywiezie też do Polski trzecie Porsche do kolekcji. Tym wygranym przed rokiem jeździ na co dzień, gdy wraca do Polski. "Wydaje mi się, że to właściwie jeden z powodów, dla których tak lubię wracać do domu" - stwierdziła najlepsza tenisistka na świecie.