Iga Świątek gra o triumf na kortach w Nowym Jorku. Polska tenisistka wygrała wielkoszlemowy US Open w 2022 roku. Teraz chce powtórzyć ten sukces. Liderka światowego rankingu jest już w ćwierćfinale. Jeśli dotrze do finału i go wygra, to pozwoli sobie na "grzeszną przyjemność". Co to będzie?