Po dwóch pierwszych wygranych podwójnie przez gospodarzy, trzeci w znakomitej obsadzie stał pod znakiem kapitalnej walki Bartosza Zmarzlika z Mikkelem Michelsenem o... trzecią lokatę i zdobycie jednego punktu. Przy pierwszym starcie tuż przy wejściu w wiraż upadł Anders Thomsen, który przy powtórce w pełnym składzie na drugim łuku wyprzedził Jarosława Hampela, obejmując prowadzenie i niespodziewanie nie oddał go do mety. Natomiast światowe gwiazdy Zmarzlik i Michelsen tasując się na trasie ukończyli rywalizację niemal równocześnie, bo polski dwukrotny mistrz globu wyprzedził Duńczyka zaledwie o dwie setne sekundy, zapewniając swojej drużynie wygranie 4:2 jedynego w tym meczu wyścigu.

Po raz drugi do rywalizacji Zmarzlika z Michelsenem doszło w 13. biegu, w którym przez większą część prowadziła lubelska para Dominik Kubera - Michelsen, ale kapitalną jazdą popisał się gorzowianin. Najpierw na trzecim okrążeniu wyprzedził Duńczyka, a na ostatnim wirażu także Kuberę.

Wysoka wygrana potwierdziła zdecydowany prymat wyrównanej lubelskiej drużyny w tej fazie rozgrywek, ale weryfikacja nastąpi dopiero w play off, a pierwszym rywalem podopiecznych Jacka Ziółkowskiego i Macieja Kuciapy będzie Fogo Unia Leszno.

Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów Wielkopolski 59:31

Punkt bonusowy dla Motoru, który wygrał także pierwsze spotkanie 46:44

Motor Lublin: Jarosław Hampel 12 (3,2,2,2,3,-), Dominik Kubera 11 (3,1,3,2,2), Maksym Drabik 11 (2,2,1,3,3), Wiktor Lampart 11 (3,2,3,3,0), Mikkel Michelsen 9 (0,3,2,1,3), Mateusz Cierniak 5 (2,0,2,1,0)

Moje Bermudy Stal Gorzów Wielkopolski: Bartosz Zmarzlik 10 (1,3,3,3,-), Anders Thomsen 8 (3,2,d,2,1), Szymon Woźniak 7 (1,1,1,2,2), Wiktor Jasiński 3 (1,0,0,1,1), Patrick Hansen 2 (0,1,1,0,0), Mateusz Bartkowiak 1 (1,0,0), Oskar Hurysz 0 (0,0,0)

Najlepszy czas: 66,67 Bartosz Zmarzlik w 7. wyścigu

Sędzia: Michał Sasień (Gdańsk)

Widzów: 9900

Wyniki meczów 14., ostatniej rundy sezonu zasadniczego kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

2022-08-05:

ZooLeszcz GKM Grudziądz - Arged Malesa Ostrów 47:43

Fogo Unia Leszno - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 40:50

2022-08-07:

Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów 59:31

For Nature Solutions Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław 45:45



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte,

małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)



1. Motor Lublin 14 12 1 1 714-546 31 +168

2. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 14 9 0 5 674-550 24 +124

3. Moje Bermudy Stal Gorzów 14 8 0 6 657-602 20 +55

4. For Nature Solutions Apator Toruń 14 7 1 6 631-629 18 +2

5. Betard Sparta Wrocław 14 6 2 6 659-601 17 +58

6. Fogo Unia Leszno 14 7 0 7 624-636 15 -12

---------------------------------------------------------------------------

7. ZooLeszcz GKM Grudziądz 14 5 0 9 562-698 12 -136

8. Arged Malesa Ostrów 14 0 0 14 482-741 0 -259



pierwsze mecze ćwierćfinałowe 21 sierpnia, rewanże 28 sierpnia

Fogo Unia Leszno - Motor Lublin

Betard Sparta Wrocław - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

For Nature Solutions Apator Toruń - Moje Bermudy Stal Gorzów