Długo wydawało się, że ta sztuka uda się gościom, bo Sparta prowadziła przez większą część spotkania w Toruniu. Gdyby dowiozła wygraną — w obliczu pewnego zwycięstwa w pierwszym meczu tych zespołów — dzięki łącznie trzem "oczkom" przeskoczyłaby Apator w tabeli. Wówczas torunianie musieliby w play off jechać z mocną ekipą zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa.

Przed biegami nominowanymi wrocławianie prowadzili 42:36. Gospodarze potrzebowali prawdziwego cudu, aby odwrócić losy meczu. Pomógł w tym dobrze spisujący się w niedzielę junior wrocławian Bartłomiej Kowalski, który na jednym z łuków "wyciął" Patryka Dudka. Wywołał tym sportową złość w poszkodowanym, który dostał żółtą kartkę za obraźliwe gesty wobec rywala, ale przede wszystkim osłabił swój zespół. Dudek i Robert Lambert wygrali 5:1 z osamotnionym Danielem Bewleyem.

W ostatnim biegu świetnie spisujący się na swoim torze Lambert zdobył kolejne trzy punkty (łącznie 16). Jeden dołożył kapitan gospodarzy Paweł Przedpełski i trybuny w Toruniu ryknęły okrzykiem radości. Apator zremisował, ale wygrał. Dawno zespół "Aniołów" nie tchnął tyle nadziei w serca fanów żużla w grodzie Kopernika.

Ci czekają teraz na pojedynek z gorzowską Stalą. Z Włókniarzem w play off zmierzy się Sparta.

Apator wygrał w sezonie zasadniczym siedem spotkań, jedno zremisował, a sześć przegrał. Betard legitymuje się bilansem 6-2-6.

For Nature Solutions Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław 45:45

Pierwszy mecz wygrał Betard 59:31

Punkt bonusowy dla drużyny z Wrocławia

For Nature Solutions Apator Toruń: Robert Lambert 16 (1,2,3,3,2,2,3), Paweł Przedpełski 12 (2,3,1,2,3,1), Patryk Dudek 11 (2,2,2,1,1,t,3), Jack Holder 2 (1,0,0,1), Krzysztof Lewandowski 2 (1,1,0,0,0), Denis Zieliński 2 (2,0)

Betard Sparta Wrocław: Tai Woffinden 14 (3,3,3,2,1,2), Daniel Bewley 10 (1,3,1,2,2,1) Maciej Janowski 9 (0,2,1,3,3,0), Bartłomiej Kowalski 5 (3,2,w,w), Michał Curzytek 4 (0,3,1), Gleb Czugunow 3 (0,3,0,0,0)

Najlepszy czas dnia: Tai Woffinden - 57,48 w 8. wyścigu

Sędzia: Piotr Lis (Lublin)

Widzów: ok. 8000.

Autor: Tomasz Więcławski