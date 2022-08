Żużlowcy Włókniarza Częstochowa po raz czwarty w tym sezonie wygrali z Betardem Spartą Wrocław i pewnie awansowali do półfinałowej fazy play off rozgrywek ekstraligi. Wrocławianie, którzy wciąż są mistrzami Polski, praktycznie stracili szansę na obronę tytułu po porażce z Włókniarzem na własnym torze 44:46. W tej sytuacji, chcąc pozostać w grze o medale, musieli wygrać w Częstochowie, ale mieli za mało atutów by to osiągnąć.

W zespole gości fantastycznie jeździł Bartłomiej Kowalski, któremu starał się dotrzymać kroku Daniel Bewley, ale Maciej Janowski i Tai Woffinden nie zdołali wygrać żadnego biegu i ich punktów zabrakło w ostatecznym rozliczeniu. Reklama W drużynie gospodarzy kapitalnie jeździł Kacper Woryna, który co prawda wygrał tylko dwa wyścigi i trzykrotnie był drugi, ale tylko za kolegami z drużyny. Ważne punkty dorzucili też Leon Madsen, Fredrik Lindgren i Jakub Miśkowiak. Motor pewnie wjechał do półfinału. Unia bez szans Zobacz również Mimo zwycięstwa różnicą 12 pkt zwycięstwo nie przyszło Włókniarzowi łatwo, gdyż niewiele brakowało a szyki gospodarzom pokrzyżowałaby pogoda. Półtorej godziny przed rozpoczęciem spotkania w Częstochowie zaczął padać deszcz, ale na szczęście nie była to taka ulewa jak w środę, gdy pogoda storpedowała młodzieżowe indywidualne MP. Tor był bardzo dobrze przygotowany i chociaż zawodnicy mieli trochę kłopotów z opanowaniem motocykli, to przyczepna nawierzchnia sprawiła, że trzykrotnie poprawiano rekord toru. Niemniej w większości wyścigów o końcowej kolejności decydował start i rozegranie pierwszego łuku, chociaż w drugiej części spotkania było też sporo walki na dystansie. Reklama Włókniarz objął prowadzenie po pierwszym biegu wygranym podwójnie i nie oddał go już do końca zawodów. Wrocławianie mieli jeszcze nadzieję na odwrócenie losów meczu w 12. wyścigu, przed który Włókniarz prowadził 36:30, ale na pierwszym łuku Kowalski nie opanował motocykla, wpadł pod bandę i został wykluczony z powtórki. Co prawda powtórkę wygrał Bowley przed Woryną i Miśkowiakiem, ale szanse Sparty na korzystny rezultat w tym momencie praktycznie zostały pogrzebane. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław 52:38

Pierwszy mecz 46:44 dla Włókniarza, który awansował do półfinału

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa: Leon Madsen 13 (3,3,2,2,3), Kacper Woryna 12 (2,3,3,2,2), Fredrik Lindgren 11 (1,2,3,3,2), Jakub Miśkowiak 9 (2,3,0,1,3), Bartosz Smektała 4 (1,2,0,0,1), Mateusz Świdnicki 3 (1,0,2,0,u)

Betard Sparta Wrocław: Daniel Bewley 13 (0,3,2,1,3,1,3), Bartłomiej Kowalski 11 (3,3,3,2,w,0), Maciej Janowski 8 (2,1,1,1,2,1), Tai Woffinden 5 (1,2,w,1,u,1,d), Gleb Czugunow 1 (0,1,-,-,-), Michał Curzytek 0 (0,0,-)

Najlepszy czas: 61,96 w 11. wyścigu Daniel Bewley

Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno)

Widzów: 15 000. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję