Kolejne dwa wyścigu zakończyły się remisami, a w szóstym duet GKM - Gleb Czugunow i Fricke był szybszy od Lebiediewa i Zielińskiego.

Dzięki temu goście po raz pierwszy doprowadzili do remisu po 18.

Następny wyścig miał dramatyczny przebieg. Para Wilków - Vaclav Milik i Krzysztof Kasprzak pokonała rywali. Trzeci na mecie Pedersen po zjechaniu do boksu oznajmił, że zakończył swój udział w tym meczu. Jego zdaniem tor nie nadawał się do jazdy, a jemu – po tym jak rzuciło go na jednej z dziur – odnowił się uraz i ogromny ból pachwiny uniemożliwił mu dalsze starty.

Wilki prowadzenie – 31:29 - odzyskały po 10. wyścigu, wygranym 4:2. Dobrze spisał się w nim jednak zawodnik gości Wiktor Rafalski, który zastąpił Pedersena i wywalczył 2 punkty.

Potem Milik z Doyle’m zwiększyli przewagę gospodarzy do sześciu punktów - 36:30. Goście jednak nie poddawali się i w kolejnym wyścigu odrobili dwa punkty. Wygrał Fricke, ale ambitną postawą wykazał się Kacper Pludra, którego uporczywe ataki przyniosły efekt w postaci wyprzedzenia Zielińskiego.

Przed wyścigami nominowanymi gospodarze utrzymali 4-punktową przewagę – 41:37. W przedostatnim wyścigu był remis – wygrał Lebiediew, ale para gości Pludra i Fredrik Jakobsen wyprzedziła Kasprzaka.

GKM miał więc szansę na remis. W ostatnim wyścigu duet gospodarzy – Milik i Jason Doyle był jednak zdecydowanie szybszy od Wadima Tarasienki i Fricke.

Beniaminek z Krosna odniósł drugie zwycięstwo w ekstralidze. W czwartek Wilki pokonały 50:40 Apatora Toruń.

Cellfast Wilki Krosno - ZooLeszcz GKM Grudziądz 49:41

Cellfast Wilki Krosno: Vaclav Milik 13 (3,3,1,3,3), Jason Doyle 10 (0,3,3,2,2), Andrzej Lebiediew 10 (2,1,1,3,3), Krzysztof Kasprzak 6 (2,2,2,0,0), Krzysztof Sadurski 5 (2,1,0,2), Denis Zieliński 3 (3,0,0), Mateusz Świdnicki 2 (1,0,1,-)

ZooLeszcz GKM Grudziądz: Max Fricke 9 (1,2,3,3,0), Kacper Pludra 8 (1,3,w,1,2,1), Fredrik Jakobsen 8 (0,2,3,1,2), Wadim Tarasienko 7 (2,1,2,1,1), Nicki Pedersen 4 (3,1,-,-,-), Gleb Czugunow 3 (d,3,0,d), Wikor Rafalski 2 (2), Kacper Łobodziński 0 (0,0,-)

Najlepszy czas dnia: 68,97 s w 9. biegu Max Fricke

Sędzia: Michał Sasień (Gdańsk)

Widzów: 7 000