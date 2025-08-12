Biegowe wyzwania dla amatorów

Tegoroczna propozycja dystansów Festiwalu Biegowego jest zdecydowanie większa niż biegi górskie. Warto pamiętać, że w ofercie jest również 6 biegów asfaltowych: półmaraton, 10 km, 7 km, 4 km, 1 km, Mila. I właśnie dla uczestników biegów asfaltowych przygotowane są treningi wzmacniające. Autorski paragram Nicole Styk: urodzona w Nowym Jorku pasjonatka sportu i fitnessu. Dyplomowana instruktorka Polskiej Akademii Sportu ze specjalnością fitness. Zapraszamy do projektu: Trenuj z NIcole

Lody KORAL ponownie Partnerem Festiwalu Biegowego

Lody KORAL, podobnie jak w latach poprzednich, zostały Partnerem Festiwalu Biegowego. Współpraca oparta jest o kilka obszarów, a wszystkie razem sprawiają, że udział w Festiwalu Biegowym jest doświadczeniem wyjątkowym. Po pierwsze marka KORAL została Sponsorem Tytularnym Biegu 7 Dolin Górski KORAL Maraton i w ramach Partnerstwa ufunduje koszulki Finiszera dla wszystkich uczestników którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie. Po drugie marka KORAL jest Fundatorem samochodu, który jest do wylosowania na zakończenie Festiwalu. Każdy z uczestników którzy wystartuje w biegu na 10 km lub dłuższym bierze udział w losowaniu nagrody. A w tym roku nagroda jest szczególnie atrakcyjna – TOYOTA AYGO X-MY24 - 5 drzwiowy SUW z benzynowym silnikiem 1.0 VVT o mocy 72 KM. A po trzecie … lody KORAL będą dostępne przez trzy dni wydarzenia dla wszystkich. To będzie prawdziwa lodowa uczta.

Beskid Sądecki – naturalna sceneria festiwalu

Trasy biegowe wiodą przez najpiękniejsze zakątki Beskidu Sądeckiego, oferując uczestnikom niezapomniane widoki na górskie doliny, lasy i malownicze polany. Biegi górskie to nie tylko sportowe wyzwanie, ale także okazja do obcowania z dziką przyrodą i podziwiania krajobrazów, które zapierają dech w piersiach.

Atrakcje dla całych rodzin

Festiwal to wydarzenie dla każdego – niezależnie od wieku czy poziomu aktywności fizycznej. W programie znalazły się także:

• Strefa Dzieci – miejsce pełne zabaw i gier sportowych dla najmłodszych,

• Strefa EXPO – targi sprzętu i akcesoriów biegowych, gdzie będzie można zapoznać się z najnowszymi trendami w świecie sportu.

Festiwal Biegowy rozpocznie się już za niewiele ponad 3 tygodnie, w piątek 5 września w Piwnicznej-Zdrój. Więcej informacji na stronie: www.forumekonomiczne.pl