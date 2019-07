Ekipa techniczna Red Bull Racing także w doskonałym czasie - 1,96 s - wymieniła opony w samochodzie swojego drugiego kierowcy Holendra Maxa Verstappena.

Poprzedni rekordowy rezultat należał do mechaników zespołu Williams, którzy w 2016 roku podczas wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu wymienili komplet opon w bolidzie Brazylijczyka Felipe Massy w czasie 1,92 s.

Fastest pit stop record ever 1.90 #redbull pic.twitter.com/PXsq1Rul0n — •First Dé First Sho• (@TheSolutionBaba) 15 lipca 2019

W tegorocznym sezonie na pierwszym miejscu listy najszybszych pit-stopów znajdował się do niedzieli rezultat ekipy Williams, która podczas wyścigu we Francji zmieniła opony w samochodzie Roberta Kubicy w czasie 1,97 s. W Kanadzie zajęło im to dokładnie 2 s, a w Monte Carlo 2,07.