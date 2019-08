Po wielkich emocjach w ubiegłym tygodniu w Niemczech, tym razem na torze niewiele się działo. W sobotę Verstappen wywalczył pierwsze w karierze pole position i pierwszą pozycję startową wykorzystał bardzo dobrze.

Holender prowadził niemal przez cały wyścig, nie licząc czasu kiedy zjechał na wymianę opon. Decydujący okazał się manewr Hamiltona, który ogumienie zmienił jeszcze raz - na około 20 okrążeń przed metą. Dzięki nowym oponom błyskawicznie odrabiał stratę do Verstappena i wyprzedził go na prostej, gdy do końca pozostawały trzy kółka.

Trzeci z dużą stratą do zwycięzcy był Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari).

Hamilton odniósł 81. zwycięstwo w karierze i siódme na Hungaroringu. Prowadzi w klasyfikacji generalnej obecnego cyklu, a przewagę nad drugim kolegą z zespołu Finem Valtterim Bottasem powiększył do 62 punktów.

Kubica do rywalizacji przystąpił z 19. pola, bo na ostatnie przesunięty został za wymianę silnika Australijczyk Daniel Ricciardo (Renault). Polak szybko jednak spadł na ostatnią lokatę i jako jedyny w stawce został trzykrotnie zdublowany. Zawody ukończył na 19. miejscu, gdyż w ich trakcie wycofał się Francuz Romain Grosjean (Haas).

16. lokatę zajął partner Kubicy z Williamsa Brytyjczyk George Russell.

F1 czeka teraz przerwa. Kolejny wyścig - GP Belgii - zaplanowano na 1 września.

Wyniki:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:35.03,796

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) strata 17,796 s

3. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1.01,433

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 1.05,250

5. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren) 1 okr.

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull) 1 okr.

7. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1 okr.

8. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 1 okr.

9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1 okr.

10. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso) 1 okr.

11. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 1 okr.

12. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1 okr.

13. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1 okr.

14. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1 okr.

15. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 2 okr.

16. George Russell (W. Brytania/Williams) 2 okr.

17. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 2 okr.

18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 2 okr.

19. Robert Kubica (Polska/Williams) 3 okr.

Nie ukończył: Romain Grosjean (Francja/Haas).

Klasyfikacja MŚ (po 12 z 21 wyścigów):

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 250 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 188

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 181

4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 156

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 132

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull) 63

7. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren) 58

8. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 31

9. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 27

10. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 24

11. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 22

12. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 18

13. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 18

14. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 17

15. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso) 16

16. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 13

17. Romain Grosjean (Francja/Haas) 8

18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1

19. Robert Kubica (Polska/Williams) 1

20. George Russell (W. Brytania/Williams) 0

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes 438 pkt

2. Ferrari 288

3. Red Bull 244

4. McLaren 82

5. Toro Rosso 43

6. Renault 39

7. Alfa Romeo 32

8. Racing Point 31

9. Haas 26

10. Williams 1