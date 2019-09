Nawierzchnia jednodniowego toru w Cardiff na początku zawodów była bardziej przyjazna zawodnikom, którzy jechali z pól wewnętrznych. Pierwsze cztery biegi wygrywali żużlowcy w kaskach czerwonych. Wiele zmieniło się po pierwszym równaniu toru. Świetnie spod taśmy w piątej odsłonie wyszli z zewnętrznych pól Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik, którzy między sobą rozstrzygnęli walkę o trzy punkty. Zawody robiły się coraz ciekawsze, tym bardziej, że zaczęły się mijanki na trasie, a niepokonany po dwóch seriach startów Artiom Łaguta, w kolejnych trzech przyjechał na końcu stawki.

Wśród biało-czerwonych zdecydowanie nieudaną końcówkę sezonu w GP ma Janusz Kołodziej, który po raz trzeci z rzędu zaliczył bardzo słaby występ. Ze swojej postawy w Cardiff z pewnością nie jest zadowolony także Patryk Dudek. Ostatni bieg fazy zasadniczej i przegrana Janowskiego z Matejem Zagarem spowodowała, że trzech biało-czerwonych zakończyło zawody w Wielkiej Brytanii po 20 biegach.

Bez problemu awansowali do nich walczący o złoto w całym cyklu Zmarzlik, Sajfutdinow i Madsen. Po świetnym początku zawodów, trzy zera w kolejnych startach Łaguty sprawiły, że Rosjanin nie awansował do półfinałów, za to walczący o ósemkę całego cyklu Australijczyk Jason Doyle i wcześniej wspomniany Zagar pozostali w grze.

Półfinały na dwóch pierwszych miejscach kończyli liderzy całego cyklu i poza czwartym w klasyfikacji Lindgrenem, spotkali się w finale wieczoru. Stawkę uzupełnił wracający do walki o przyszłoroczną GP Doyle.

Najważniejszy start wieczoru fenomenalnie rozegrał Madsen i nie dał odebrać sobie zwycięstwa do mety. Po szerokiej pojechał Sajfutdinow i po walce ze Zmarzlikiem zajął drugą pozycję. Przed ostatnią eliminacją GP, która odbędzie się 5 października w Toruniu Zmarzlik utrzymuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej (118 punktów) i ma siedem punktów przewagi nad Sajfutdinowem oraz dziewięć nad Madsenem.

Wyniki:

1. Leon Madsen (Dania) 17 pkt. – 1. miejsce w finale

2. Emil Sajfutdinow (Rosja) 17 - 2. miejsce w finale

3. Bartosz Zmarzlik (Polska) 15 - 3. miejsce w finale

4. Jason Doyle (Australia) 13 - 4. miejsce w finale

5. Fredrik Lindgren (Szwecja) 11

6. Antonio Lindbaeck (Szwecja) 9

7. Martin Vaculik (Słowacja) 9

8. Matej Zagar (Słowenia) 9

9. Maciej Janowski (Polska) 7

10. Artiom Łaguta (Rosja) 6

11. Robert Lambert (W. Brytania) 6

12. Charles Wright (W. Brytania) 5

13. Tai Woffinden (W. Brytania) 5

14. Niels-Kristian Iversen (Dania) 5

15. Patryk Dudek (Polska) 3

16. Janusz Kołodziej (Polska) 1

Czołówka klasyfikacji MŚ:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 118 pkt

2. Emil Sajfutdinow (Rosja) 111

3. Leon Madsen (Dania) 109

4. Fredrik Lindgren (Szwecja) 98

5. Martin Vaculik (Słowacja) 88

6. Maciej Janowski (Polska) 80

7. Patryk Dudek (Polska) 75

8. Matej Zagar (Słowenia) 74

...

14. Janusz Kołodziej (Polska) 51

18. Bartosz Smektała (Polska) 10

22. Maksym Drabik (Polska) 4

Pozostałe turnieje Grand Prix 2019:

5.10 - Grand Prix Polski w Toruniu