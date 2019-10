Ten turniej miał się pierwotnie odbyć 20 kwietnia w Pile, jednak po protestach zawodników, którzy narzekali na zły stan toru, został odwołany. Imprezę przeniesiono do Gdańska, ale nie zdołano jej rozegrać w wyznaczonych we wrześniu dwóch terminach. Zawody doszły nad morzem do skutku dopiero za trzecim razem.

Na starcie zabrakło mistrza świata Bartosza Zmarzlika (truly.work Stal Gorzów Wielkopolski), a Piotr Pawlicki (Fogo Unia Leszno) i Maksym Drabik (Betard Sparta Wrocław) przedstawili zwolnienia lekarskie. W miejsce niedysponowanych zawodników pojechali Jakub Jamróg (Betard Sparta) i Bartosz Smektała (Fogo Unia), którzy wcześniej mieli pełnić rolę rezerwowych.

W Gdańsku nie pojawili się także Maciej Janowski (Betard Sparta), Sebastian Niedźwiedź (Stelmet Falubaz) oraz rezerwowy Przemysław Pawlicki (MrGarden GKM Grudziądz). Tego pierwszego zastąpił Kacper Gomólski (Zdunek Wybrzeże Gdańsk), a Niedźwiedzia Tobiasz Musielak (Orzeł Łódź).

Bezapelacyjnie najlepszy okazał się Kasprzak, który wygrał komplet pięciu wyścigów. Drugi był Jamróg – reprezentant Betardu Sparty trzy razy pierwszy dotarł na linię mety, a w dwóch startach musiał ustąpić pola tylko Januszowi Kołodziejowi (Fogo Unia) i Kasprzakowi.

Na najniższym stopniu podium stanął weteran, 44-letni Piotr Protasiewicz (Stelmet Falubaz), który triumfował w Złotym Kasku w 2001 roku.

Te zawody były jednocześnie krajową eliminacją do dwóch imprez. Czterech czołowych zawodników pojedzie w kwalifikacjach do cyklu Grand Prix 2021, a trzech pierwszych, którzy będą tym startem zainteresowani, dostanie się do kwalifikacji mistrzostw Europy 2020.

Turniej, który obejrzało około 500 kibiców, miasto Gdańsk wsparło kwotą 140 tys. złotych.

Wyniki: 1. Krzysztof Kasprzak (truly.work Stal Gorzów) 15 pkt. 2. Jakub Jamróg (Betard Sparta Wrocław) 13 3. Piotr Protasiewicz (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 9 4. Krystian Pieszczek (Zdunek wybrzeże Gdańsk) 8+3 5. Dominik Kubera (Fogo Unia Leszno) 8+2 6. Adrian Miedziński (forBET Włókniarz Częstochowa) 8+w 7. Bartosz Smektała (Fogo Unia Leszno) 7 8. Patryk Dudek (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 7 9. Szymon Woźniak (truly.work Stal Gorzów) 7 10. Paweł Przedpełski (forBET Włókniarz Częstochowa) 6 11. Norbert Kościuch (Get Well Toruń) 6 12. Tobiasz Musielak (Orzeł Łódź) 6 13. Krzysztof Buczkowski (MrGarden GKM Grudziądz) 6 14. Kacper Woryna (PGG ROW Rybnik) 6 15. Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno) 5 16. Kacper Gomólski (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) 3