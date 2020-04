W filmie widać jak Marquezowie ostrożnie powtarzają czynności za Davidem Purificacionem Corralem, mieszając - przy zachowaniu ostrożności - składniki w odpowiednich proporcjach. Zwrócono uwagę, że zadanie to każdy może wykonać w swoim domu - najpierw trzeba kupić niezbędne składniki w aptece lub supermarkecie, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami przy przygotowaniu żelu.

W czasie pandemii bardzo ważne jest przestrzeganie wytycznych dotyczących higieny, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się infekcji spowodowanej przez Covid-19. Dlatego Marc i Alex Marquezowie chcieli nauczyć się, jak zrobić żel do dezynfekcji z użyciem produktów, które zazwyczaj mamy w domach - napisano w oświadczeniu Repsol Honda.

Repsol to hiszpańska firma, która zajmuje się przetwórstwem ropy naftowej i gazu ziemnego. W związku z pandemią zaadaptowała swoje laboratoria, w których normalnie wytwarza paliwo i smar do motocykli Marquezów, do produkcji wspomnianego żelu. W ciągu czterech tygodni wytworzono 30 tysięcy litrów takiego płynu i przekazano za darmo do publicznych szpitali.

Z powodu pandemii w piątek przełożono planowany na 21 czerwca wyścig o Grand Prix Niemiec, który miał zainaugurować sezon motocyklowych mistrzostw świata. Wcześniej informowano o odwołaniu bądź przełożeniu GP Kataru (rywalizowano tam w klasach Moto2 i Moto3, ale nie w najbardziej prestiżowej MotoGP), Tajlandii, obu Ameryk (w Austin), Argentyny, Hiszpanii, Francji, Katalonii i Włoch. Następne zawody w tegorocznym kalendarzu to GP Holandii 28 czerwca.

W Hiszpanii zakażenie koronawirusem wykryto u około 190 tys. osób, a bilans ofiar śmiertelnych wynosi prawie 20 tys.