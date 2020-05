Okno transferowe na podpisywanie aneksów zostało otwarte od 1 maja br. Ze względu na zmiany w zapisach kontraktowych, każdy z zawodników musiał ponownie podjąć negocjacje z władzami klubu i w przypadku dojścia do porozumienia podpisać aneks do umowy.

„Niezmiernie się cieszę, że przystąpimy do rozgrywek ligowych w niezmienionym składzie. Dziękuję zawodnikom, że podjęli tę trudną, ale bardzo ważną decyzję. Pokazali tym samym swoje przywiązanie do naszej drużyny i całego klubu. Od dzisiaj możemy z pełną mocą przygotowywać się do sezonu ligowego” – powiedział cytowany w komunikacie prezes Zielonogórskiego Klubu Żużlowego SSA Wojciech Domagała.

Od 8 maja br. rozpocznie się 14-dniową kwarantanna dla zawodników zagranicznych występujących w polskiej ekstralidze. Polacy będą natomiast zobligowani do powstrzymania się od zbędnych aktywności poza miejscem zamieszkania.

W okresie od 24-27 maja żużlowcy zostaną poddani testom na obecność koronawirusa, a następnie rozpoczną dwutygodniowy okres treningowy.

„Jestem bardzo zadowolony, że klub dogadał się ze wszystkimi zawodnikami. Teraz czekamy na badania i chcemy jak najszybciej wyjechać na tor” - skomentował trener Falubazu Piotr Żyto.

Skład Falubazu na sezon 2020: Piotr Protasiewicz, Patryk Dudek, Martin Vaculik (Słowacja), Michael Jepsen Jensen (Dania), Antonio Lindback (Szwecja), Sebastian Niedźwiedź, Jan Kvech (Czechy) i Jonas Jeppesen (Dania); juniorzy: Norbert Krakowiak, Damian Pawliczak, Mateusz Tonder, Jakub Osyczka, Fabian Ragus, Nile Tufft.