Podopieczni Piotra Barona kontynuują zwycięski marsz i wygrali już po raz siódmy w tym roku. Losy spotkania rozstrzygnęły się dość szybko, lecz kilka wyścigów mogło podobać się miejscowej publiczności.

Walki i emocji nie brakowało w biegach z udziałem Piotra Pawlickiego. W ósmym wyścigu leszczynianin praktycznie przez cztery okrążenia rywalizował o pierwsze miejsce z Bartoszem Zmarzlikiem. Obaj zmieniali się na prowadzeniu, ale ostatecznie to żużlowiec gospodarzy pierwszy wjechał na metę.

Indywidualny mistrz świata wygrał w Lesznie wprawdzie tylko jeden start, ale i tak był najlepiej punktującym zawodnikiem swojego zespołu. Ze zmiennym szczęściem rywalizował Niels Kristian Iversen. Duńczyk razem z Krzysztofem Kasprzakiem wygrali szósty bieg i zmniejszyli straty do Unii do czterech "oczek" (16:20). Potem przytrafiały się też słabe występy, a na miarę swoich możliwości pojechał jego rodak Anders Thomsen. To było jednak zdecydowanie za mało na świetnie dysponowanych gospodarzy.

O ile zawodnicy Stali w pierwszych dwóch seriach starali się dotrzymywać kroku rywalom, to w drugiej części spotkania żużlowcy Fogo Unii panowali już niepodzielnie. W ekipie gospodarzy zawiódł tylko Australijczyk Jaimon Lidsey, a oprócz Sajfutdinowa z dobrej strony pokazał się Bartosz Smektała, który dopiero w swoim ostatnim występie przyjechał za plecami rywala. Porażka ze Zmarzlikiem akurat ujmy mu nie przyniosła.

Unia po raz ostatni na własnym stadionie przegrała dokładnie trzy lata temu; jej pogromcą była... Stal.

Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów 55:35

Pierwszy mecz 49:41 dla Unii, która zdobyła punkt bonusowy.

Fogo Unia Leszno: Emil Sajfutdinow 13 (2,3,3,2,3), Bartosz Smektała 13 (3,3,3,3,1), Piotr Pawlicki 10 (3,1,3,2,1), Janusz Kołodziej 9 (3,1,2,3), Dominik Kubera 6 (3,0,1,2), Jaimon Lidsey 2 (1,0,1,0), Szymon Szlauderbach 2 (0,1,1)

Moje Bermudy Stal Gorzów: Bartosz Zmarzlik 10 (2,1,2,3,2), Niels Kristian Iversen 8 (0,3,0,2,3), Anders Thomsen 7 (2,2,2,1,0), Krzysztof Kasprzak 5 (1,2,1,1,0), Szymon Woźniak 2 (0,2,0,0), Rafał Karczmarz 2 (2,0,0), Wiktor Jasiński 1 (1,0,0)

Najlepszy czas dnia: Emil Sajfudtinow - 60 s - w piewszym wyścigu

Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno)

Widzów: ok. 3,5 tys.

Wyniki meczów 8. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów 55:35

RM Solar Falubaz Zielona Góra - PGG ROW Rybnik 57:33

Pozostałe mecze kolejki

2020-08-02:

MrGarden GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa (16.30)

Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław (19.15)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Fogo Unia Leszno 7 7 0 0 361-269 15 +92

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 8 5 1 2 379-340 12 +39

3. Eltrox Włókniarz Częstochowa 5 4 0 1 257-193 8 +64

4. Motor Lublin 7 4 0 3 327-303 8 +24

5. Betard Sparta Wrocław 6 3 1 2 290-250 7 +40

6. MrGarden GKM Grudziądz 7 2 0 5 277-317 4 -40

7. PGG ROW Rybnik 8 1 0 7 280-439 2 -159

8. Moje Bermudy Stal Gorzów 6 0 0 6 222-282 0 -60

Mecze w następnej kolejce

2020-08-07:

PGG ROW Rybnik - MrGarden GKM Grudziądz (18.00)

Eltrox Włókniarz Częstochowa - RM Solar Falubaz Zielona Góra (20.30)

2020-08-09:

Moje Bermudy Stal Gorzów - Motor Lublin (16.30)

Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno (19.15)