Sytuacja w tabeli sprawia, iż to spotkanie dwóch sąsiadujących drużyn może mieć decydujące znaczenie, która z nich awansuje do fazy play off. W pierwszym meczu we Wrocławiu wysoko wygrali podopieczni Dariusza Śledzia i to oni w korzystniejszej sytuacji przystępowali do rewanżu.

Podczas zjazdu z próby toru urazu doznał Tai Woffinden, ale do końca ambitnie startował, demonstrując wielką klasę. Zgodnie z przewidywaniami mecz od początku był emocjonujący. Już w pierwszym wyścigu, przez cztery okrążenia o trzecie miejsce walczyli Paweł Miesiąc z Maciejem Janowskim i ważny punkt dowiózł żużlowiec gospodarzy. Reklama ME na żużlu: Bellego poważnie kontuzjowany po upadku w Toruniu Zobacz również Na podwójne zwycięstwo juniorów Motoru Wiktorów Lamparta i Trofimowa, goście odpowiedzieli takim samym wynikiem, kiedy Max Fricke z Woffindenem pokonali Mikkela Michelsena i Jarosława Hampela. I to był - jak się okazało - jedyny bieg wygrany przez gości. Po następnym, remisowym zdawało się, że do końca toczyć się będzie bardzo wyrównany mecz, ale to gospodarze, systematycznie powiększali przewagę, głównie za sprawą rewelacyjnie jeżdżącego swojego kapitana Grigorija Łaguty i Jarosława Hampela odnajdującego się po pierwszym nieudanym starcie. Po dziesięciu wyścigach było 35:25 dla Motoru. Była więc jeszcze szansa na odrobienie strat z Wrocławia. W ekipie Sparty byli Woffinden i Janowski, którzy startując także z rezerwy taktycznej nie dopuścili do roztrwonienia dużej przewagi ze swojego toru. Pasjonującą walkę w dwunastym i trzynastym wyścigu stoczył Woffinden - najpierw wygraną z Matejem Zagarem, a potem przegraną z Łagutą. Także o ostatnim biegu nominowanym górą był niepokonany w tym dniu Rosjanin. Mecz stojący na wysokim poziomie z wieloma emocjonującymi wyścigami oglądało po raz pierwszy liczniejsze grono kibiców, a furorę od początku tego sezonu robi tzw. podniebny sektor widzów oglądających zmagania lubelskich żużlowców na podnośnikach. Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław 51:39

Punkt bonusowy dla Sparty, która wygrała pierwszy mecz 55:35

Motor Lublin: Grigorij Łaguta 15 (3,3,3,3,3), Jarosław Hampel 10 (0,3,3,1,3), Matej Zagar 8 (3,2,1,2,0), Wiktor Lampart 7 (3,0,2,2,w), Mikkel Michelsen 5 (1,2,1,1), Wiktor Trofimow 4 (2,1,1), Paweł Miesiąc 2 (1,1,0,-,-)

Betard Sparta Wrocław: Tai Woffinden 13 (2,2,2,3,2,2), Maciej Janowski 11 (0,3,2,3,2,1), Maksym Drabik 6 (2,0,3,0,1), Max Fricke 4 (3,0,1,-), Oliver Berntzon 3 (2,1,0,0,-), Gleb Czugunow 2 (1,1,0,0), Michał Curzytek 0 (0,-,0)

Najlepszy czas: 65,97 Maciej Janowski w 11. wyścigu

Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno)

Widzów: 4000, dodatkowo na 31 podnośnikach obok stadionu 75 osób Wyniki meczów 8. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

2020-07-31:

Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów 55:35

RM Solar Falubaz Zielona Góra - PGG ROW Rybnik 57:33

2020-08-02:

Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław 51:39

MrGarden GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa 45:45 Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Fogo Unia Leszno 7 7 0 0 361-269 15 +92

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 8 5 1 2 379-340 12 +39

3. Eltrox Włókniarz Częstochowa 6 4 1 1 302-238 10 +64

4. Motor Lublin 8 5 0 3 378-342 10 +36

5. Betard Sparta Wrocław 7 3 1 3 329-301 8 +28

6. MrGarden GKM Grudziądz 8 2 1 5 322-362 5 -40

7. PGG ROW Rybnik 8 1 0 7 280-439 2 -159

8. Moje Bermudy Stal Gorzów 6 0 0 6 222-282 0 -60 Mecze w następnej kolejce

2020-08-07:

PGG ROW Rybnik - MrGarden GKM Grudziądz (18.00)

Eltrox Włókniarz Częstochowa - RM Solar Falubaz Zielona Góra (20.30)

2020-08-09:

Moje Bermudy Stal Gorzów - Motor Lublin (16.30)

Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno (19.15) asz/ co/