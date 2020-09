Gorzowianie lepiej spisywali się na trudnym, mocno zmoczonym torze. W drugiej fazie Falubaz miał chwile przebudzenia, ale nie dał rady zatrzymać rozpędzonych rywali.

Drugie w tym sezonie derby Ziemi Lubuskiej zapowiadały się bardzo emocjonująco. Układ tabeli i terminarz sprawiły, że dla obu zespołów ich stawką było miejsce w fazie play off. Falubaz mógł je sobie zapewnić właśnie w Gorzowie, natomiast Stal, po pięciu zwycięstwach z rzędu, musiała wygrać kolejny mecz by nadal mieć szansę na wejście do strefy medalowej.

Trener gospodarzy Stanisław Chomski dokonał jednej zmiany w awizowanym składzie. Za Nielsa Kristiana Iversena wstawił do niego etatowego już "gościa" Stali – Jacka Holdera.

Z kolei Falubaz przed meczem w Gorzowie zakontraktował dwóch „gości” z I ligowych klubów – Rosjanina Wiktora Kułakowa z Apatora Toruń i Australijczyka Rohana Tungate z Orła Łódź. Na mecz w Gorzowie trener Piotr Żyto podstawił na Kułakowa, który zastąpił zgłoszonego wcześniej Antonio Lindbaecka.

Zmagania sportowe na stadionie im. Edwarda Jancarza poprzedziła minuta ciszy, ku pamięci zmarłego we wtorek pierwszego Polaka, który sięgnął po tytuł indywidualnego mistrza świata w jeździe na żużlu – Jerzego Szczakiela. Miał 71 lat.

Początek dla gospodarzy. Para Woźniak/Kasprzak pokonała Jepsena Jensena i Kułakowa, który mając defekt nawet nie dojechał do mety. Stracie juniorów zakończyło się remisem. Kolejna odsłona to znowu 4:2 dla Stali. Najszybszy był Thomasen, a za nim linię mety minął Dudek. Drugi z liderów Falubazu – Martin Vaculik przegrał z Holderem walkę o punkt. Na koniec pierwszej serii był popis jazdy Zmarzlika i zwycięstwo Stali 4:2, a w meczu 15:9.

W pierwszej fazie meczu gorzowianie pokazali, że znakomicie spasowali się do nawierzchni toru, mimo że przed meczem, jak i dzień wcześniej, w Gorzowie padał deszcz. Żużlowcy Stali byli szybcy zarówno po starcie, jak i na dystansie.

Po pierwszej kosmetyce toru pierwsze indywidualne zwycięstwo w ekipie Falubazu było udziałem Jepsena Jensena, a sam piąty wyścig zakończył się remisem. Stal odpowiedziała szybko wygraną 4:2. W następnym biegu pewnie wygrał Holder przed Vaculikiem, a Karczmarz rzutem na taśmę wyprzedzi Kułakowa. Siódmy bieg pierwszy tego dnia komplet gorzowian – pary Zmarzlik/Woźniak szybszej od Dudka i Tondera. Potem był pierwsza drużyno wygrana Falubazu 4:2.

Przed dziewiątym wyścigiem zaczął nabierać na sile deszcz. Nie było drugiego równania toru. Trener Żyto zastosował rezerwę taktyczną – za Kułkowa pojechał dobrze dysponowany Jensen. Wyścig w strugach deszczu Stal wygrała 5:1 – Zamrzlik z Woźniakiem. Trzeci był Jensen, a z jazdy zrezygnował Vaculik. W nieco lepszych warunkach ścigali się uczestnicy kolejnego biegu, nie padło już tak mocno. W nim najszybszy był Dudek i wraz z Krakowiakiem wygrali 4:2.

W 11. wyścigu Falubaz ponownie zastosował taktyczną. Dudek wyjechał za Kułakowa. Nic to nie dało, gdyż Thomsen z Woźniakiem pokonali Dudka z Protasiewiczem 5:1 i zespół gospodarzy prowadził 41:25 i meczu już przegrać nie mógł.

Trener Żyto nadal szukał szansy na wyrwanie chociażby punktu bonusowego i wypuścił w 12. biegu Krakowiaka za Tondera, który z Vaculikiem wygrali 5:1. Return Stali był błyskawiczny. Zmarzlik z Thomsenem zwyciężyli 5:1 na koniec fazy zasadniczej. Stal mecz wygrała, ale jeszcze musiała zawalczyć o bonus.

Pierwszy z wyścigów nominowanych zakończył się remisem. Wygrał Thomsen przed Vaculikiem i Krakowiakiem. Uślizg zanotował Jack Holder, ale zdołał na czas zejść z toru. Na koniec też było 3:3. Wygrał Dudek przez Zmarzlikiem i Woźniakiem. Ostatni był Jensen. To jednak wystarczyło, by Stal pokonała Falubaz za trzy punkty.

Były to jubileuszowe, setne lubuskie derby żużlowe. Żużlowcy z Gorzowa wygrywali te derby 55 razy, a zielonogórscy – 39. Sześć pojedynków kończyło się remisami.

Pierwotnie mecz między Stalą a Falubazem miał odbyć się w niedzielę, 30 sierpnia, ale z uwagi na niekorzystne prognozy pogody, na wniosek organizatorów został przełożony przez Ekstraligę Żużlową na środę, 2 września.

Moje Bermudy Stal Gorzów - RM Solar Falubaz Zielona Góra 52:38

Punkt bonusowy dla Stali Gorzów, która pierwszy mecz przegrała 40:50

Moje Bermudy Stal Gorzów: Bartosz Zmarzlik 14 (3,3,3,3,2), Anders Thomsen 12 (3,2,2,2,3), Szymon Woźniak 11 (3,2,2,3,1), Jack Holder 7 (1,3,2,1,u), Rafał Karczmarz 4 (3,1,0), Krzysztof Kasprzak 3 (1,1,0,1), Wiktor Jasiński 1 (0,1,d)

RM Solar Falubaz Zielona Góra: Patryk Dudek 12 (2,1,3,1,2,3), Michael Jepsen Jensen 9 (2,3,3,1,0,0), Martin Vaculik 7 (0,2,d,3,2), Norbert Krakowiak 6 (2,d,1,2,1), Piotr Protasiewicz 3 (2,0,1,0), Mateusz Tonder 1 (1,0,-), Wiktor Kułakow 0 (d,0,-,-,-)

Najlepszy czas: Bartosz Zmarzlik w 4. wyścigu – 58,11 s.

Sędzia: Artur Kuśnierz (Częstochowa)

Widzów: ok. 7 tys.

Wyniki meczów 12. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

2020-08-31:

Motor Lublin - Eltrox Włókniarz Częstochowa 39:51

Fogo Unia Leszno - PGG ROW Rybnik 65:25

2020-09-02:

Moje Bermudy Stal Gorzów - RM Solar Falubaz Zielona Góra 52:38

Pozostałe mecze kolejki

2020-09-09:

MrGarden GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław (20.30)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Fogo Unia Leszno 12 10 0 2 619-461 25 +158

2. Moje Bermudy Stal Gorzów 13 7 0 6 574-510 18 +64

3. RM Solar Falubaz Zielona Góra 12 7 1 4 552-527 17 +25

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 12 5 2 5 523-507 16 +16

5. Motor Lublin 12 7 0 5 562-518 16 +44

6. Betard Sparta Wrocław 11 5 2 4 504-486 14 +18

7. MrGarden GKM Grudziądz 12 3 1 8 479-565 8 -86

8. PGG ROW Rybnik 12 1 0 11 420-659 2 -239

Mecze w następnej kolejce

2020-09-04:

Eltrox Włókniarz Częstochowa - PGG ROW Rybnik

MrGarden GKM Grudziądz - Motor Lublin

2020-09-06:

Betard Sparta Wrocław - Moje Bermudy Stal Gorzów

RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno