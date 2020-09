Dramaturgię tego meczu tworzyła sytuacja na torze powodując, że o wszystkim decydował ostatni wyścig, którego bohaterem został Patryk Dudek zapewniając swojej drużynie awans do półfinałów. Startując z pierwszego toru najszybciej wystartował do finałowego biegu i do końca skutecznie odpierał ataki Mateja Zagara i Mikkela Michelsena. Dzięki temu zwycięstwu Motor wygrał w takim samym stosunku jak Falubaz u siebie, co sprawiało, iż żadna z drużyn nie zdobyła punktu bonusowego, a to premiowało zespół z Zielonej Gry.

Dla gospodarzy zaczęło się pomyślnym 5:1 w pierwszym wyścigu, kiedy Jakub Jamróg i Matej Zagar wyprzedzili Antonio Lindbaecka i Michaela Jepsena Jensena. Presja wyniku tak bardzo udzieliła się młodzieżowcom, że dwukrotnie już na pierwszym łuku dochodziło do upadków i junior Motoru Wiktor Lampart nie tylko został wykluczony, ale doznał poważnego urazu dłoni uniemożliwiającego uczestnictwo w dalszej części meczu, co dodatkowo komplikowało sytuację lublinian.

Istotne znaczenie dla końcowego wyniku miał wyścig siódmy, w którym jako pierwszy minął linię mety Grigorij Łaguta, ale został wykluczony za przekroczenie dwoma kołami krawędzi toru i zamiast czteropunktowego prowadzenia Motoru na tablicy ukazał się rezultat remisowy 21:21.

Gospodarze jednak nie rezygnowali i do końca walczyli o korzystny dla siebie wynik. Wgrywając czternasty bieg 5:1 Łaguta z Jarosławem Hampelem pokonali Dudka i Jensena, dzięki czemu Motor prowadził różnicą czternastu punktów.

O tym więc ostatecznie, który z zespołów awansuje do play off, decydował ostatni wyścig. Po meczu, niepomyślnie zakończonym dla lublinian, miejscowi kibice długo pozostawali na stadionie dziękując swoim zawodnikom za postawę w tym sezonie.

500 obserwatorów niedzielnego meczu w Lublinie stanowili honorowi dawcy krwi, którzy odpowiadając na apel stowarzyszenia kibiców Speedway Euphoria, po raz kolejny uczestniczyli w akcji przeprowadzonej wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Motor Lublin - RM Solar Falubaz Zielona Góra 52:38

Ponieważ pierwszy mecz Falubaz wygrał 52:38 żaden z zespołów nie otrzymał punku bonusowego. Do play off awansował Falubaz

Motor Lublin: Grigorij Łaguta 11 (3,w,3,2,3), Jarosław Hampel 11 (3,0,3,3,2), Mikkel Michelsen 11 (2,3,3,1,2), Matej Zagar 10 (2,2,2,3,1), Jakub Jamróg 6 (3,1,1,1), Wiktor Trofimow 3 (2,01), Wiktor Lampart 0 (w, ns, ns)

RM Solar Falubaz Zielona Góra: Patryk Dudek 11 (1,3,0,3,1,3), Piotr Protasiewicz 7 (2,1,2,2,0), Michael Jepsen Jensen 6 (0,3,1,2,0,0), Antonio Lindbaeck 5 (1,2,2,0), Norbert Krakowiak 5 (3,1,1), Mateusz Tonder 3 (1,2,0), Martin Vaculik 1 (0,1,u/ns, -,-)

Najlepszy czas: 66,76 uzyskał Jarosław Hampel w 3. wyścigu

Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno)

Widzów: 4000

Wyniki meczów 14. kolejki, ostatniej sezonu zasadniczego i tabela ekstraligi żużlowej:

2020-08-24:

Moje Bermudy Stal Gorzów - MrGarden GKM Grudziądz 57:33

2020-09-13:

Motor Lublin - RM Solar Falubaz Zielona Góra 52:38

Fogo Unia Leszno - Eltrox Włókniarz Częstochowa 54:36

Pozostałe mecze kolejki

2020-09-14:

PGG ROW Rybnik - Betard Sparta Wrocław (20.30)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Fogo Unia Leszno 14 11 0 3 711-549 28 +162

2. Moje Bermudy Stal Gorzów 14 8 0 6 620-554 21 +66

3. RM Solar Falubaz Zielona Góra 14 8 1 5 642-617 20 +25

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 14 6 2 6 619-591 19 +28

5. Motor Lublin 14 8 0 6 658-602 19 +56

6. Betard Sparta Wrocław 13 6 2 5 602-568 17 +34

7. MrGarden GKM Grudziądz 14 4 1 9 561-663 10 -102

8. PGG ROW Rybnik 13 1 0 12 450-719 2 -269