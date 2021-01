"Nowy rok i nowe wyzwanie. Wystartuję prototypem LMP2 z @highclass.racing w Daytona 24" - napisał na Instagramie kierowca testowy rywalizującego w Formule 1 teamu Alfa Romeo Racing Orlen.

W 2020 roku Kubica startował w serii DTM. Na razie nie wiadomo, czy będzie ścigał się w tym lub jakimkolwiek innym cyklu w najbliższym sezonie.

"Jestem bardzo wdzięczny za szansę, jaką otrzymałem od High Class Racing. Zaproszenie do startu na torze Daytona International Speedway będzie dla mnie nowym wyzwaniem. W swojej karierze skupiałem się do tej pory na wyścigach sprinterskich. Co prawda przed czterema laty startowałem w 24-godzinnym wyścigu w Dubaju, ale musiałem się wycofać z powodu problemów technicznych. Ten wyścig będzie ode mnie wymagał zupełnie innego podejścia opartego na pracy zespołowej, świetnej wytrzymałości i przygotowaniu fizycznym. Nowością będzie dla mnie także samochód Oreca LMP2" - powiedział Kubica, cytowany w informacji prasowej Orlen Teamu.

Daytona to jeden z najbardziej prestiżowych 24-godzinnych wyścigów. Odbywa się w USA nieprzerwanie od 1962 roku.