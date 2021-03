Jak poinformowała ekipa, model FW43B "jest zainspirowany zwycięskim Williamsem z lat 80. i 90. XX wieku". Zmieniły się jego barwy - przeważa błękit zamiast bieli i żółci.

Włamanie hakerów uniemożliwiło kibicom obejrzenie bolidu naturalnej wielkości poprzez rzutowanie obrazu we własnych domach.

Jest to pierwsze auto stworzone przez nowego właściciela, amerykański fundusz inwestycyjny Dorilton Capital, który w ubiegłym roku kupił ekipę Formuły 1 od rodziny Williamsów, ale zachował poprzednią nazwę.

Zespół założył w 1977 roku Sir Frank Williams. Zarządzał nim do 2013 roku, a następnie przekazał swojej córce Claire, która prowadziła go aż do sprzedaży. Kierowcy Williamsa siedem razy zostali mistrzami świata (Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill i Jacques Villeneuve), a zespół dziewięciokrotnie w latach 1980-1997 zdobył tytuł w klasyfikacji konstruktorów.

Ostatnie lata nie były udane. W 2019 bez sukcesów w jego barwach startowali Robert Kubica i Brytyjczyk George Russell, a w ubiegłym Russell i Kanadyjczyk Nicholas Latifi, którzy będą go reprezentować również w tym roku.