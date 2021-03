Pochodzący z Nowego Jorku, ale mieszkający obecnie i startujący we Włoszech Ugochukwu wygrał zeszłoroczny cykl kartingowy European FIA OKJ, wcześniej błyszczał na wielu torach w Stanach Zjednoczonych.

"Z zainteresowaniem obserwowaliśmy rozwój Ugo, a kiedy nadarzyła się okazja, by podpisać z nim kontrakt, bez wahania to uczyniliśmy. Teraz koncentrujemy się na tym, by dać mu jak najlepsze warunki do dalszego rozwoju jego potencjału" - napisano w oficjalnym komunikacie wydanym przez McLaren.

Jako 13-letni junior umowę z brytyjskim zespołem podpisał także Lewis Hamilton. Zadebiutował w Formule 1 w 2007 roku, a sezon później był po raz pierwszy w karierze mistrzem świata. Później tych tytułów zdobył jeszcze sześć. W 2013 roku przeszedł do Mercedesa.

"Jestem zaszczycony, że taki zespół chciał podpisać ze mną kontrakt w tak wczesnym etapie mojej kariery. Mieć wsparcie takiego teamu jest czymś fantastycznym" - przyznał Ugochukwu.