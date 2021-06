Wcześniej Ekipa WRT triumfowała w pierwszej rundzie cyklu w kwietniu w Barcelonie i w drugiej, w maju na austriackim Red Bull Ringu.

Podobnie jak w Austrii w teamie WRT, który ruszał z drugiego pola startowego, jako pierwszy jechał Ye. Chińczyk na torze spędził nieco ponad 1,5 godziny, wyścig zaczął dobrze, szybko objął prowadzenie. Po kilku okrążeniach miał już nad rywalami około 10 s przewagi. Ale później, po kraksie jednego z zespołów, doszło do neutralizacji, po której przewaga wypracowana przez Ye zmalała do zera.

Po pit-stopie jego miejsce zajął Kubica. Polak wyjechał na tor na czwartej pozycji, po kilku okrążeniach wyprzedził rywali i wyszedł na prowadzenie. W końcówce przejazdu jego przewaga zmalała do 4 s, gdyż na torze zrobił się tłok, a Polak musiał wyprzedzić kilku dublowanych rywali.

Po prawie 50 minutach za kierownicą Kubica zjechał jako lider do serwisu, w samochodzie zastąpił go Szwajcar, który po pit-stopie wyjechał na siódmej pozycji, do lidera, ekipy G-Drive, tracąc ponad 50 s. Deletraz powoli zaczął odrabiać straty, ale gdy zespół został ukarany 5 s za złamanie procedury startowej, szans na walkę o miejsce na podium już nie było. Przez ostatnie 45 minut szwajcarski kierowca jechał na piątej pozycji, jednak nie udało mu się zniwelować straty do czwartego zespołu Duqueine Team.

Na początku czwartej godziny na tor ponownie wjechał samochód bezpieczeństwa, gdyż doszczętnie spłonął samochód ekipy Team Virage i trzeba go było usunąć.

European Le Mans Series to wyścigi długodystansowe, w których kierowcy mają do dyspozycji prototypy klasy LMP oraz samochody sportowe klasy GT. Sezon 2021 w ELMS składa się z sześciu rund. Każda trwa cztery godziny.

Czwarta runda cyklu zaplanowana jest na 11 lipca na torze Monza.