26 marca na torze w Portimao Marquez popełnił błąd, doprowadził do groźnego upadku Portugalczyka Miguela Oliveiry (Aprilia), a sam doznał złamania kości śródręcza. Miał wrócić do startów na początku kwietnia w GP Argentyny. Teraz okazało się, że nie będzie zdolny do rywalizacji także w USA.

Marquez na Twitterze ogłosił, że decyzja o absencji w Austin ostała podjęta po konsultacji z lekarzem. Kość wciąż się goi. Postanowiliśmy nie podejmować ryzyka i dlatego nie będę mógł jeździć w Austin. Będę kontynuował rehabilitację, aby jak najszybciej wrócić na motocykl - napisał.

Hiszpan w ostatnich latach zmagał się z kontuzjami, m.in. na początku sezonu 2020 doznał złamania prawego ramienia.