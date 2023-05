Na liście zgłoszeń jest ponad 70 załóg. Na czele Rovanpera, który w połowie maja triumfował w Portugalii i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Na Sardynii wystąpi także ośmiokrotny mistrz świata Sebastien Ogier (Toyota Yaris Rally1). Francuz był liderem cyklu przed rundą w Portugalii, gdzie nie startował i stracił pierwszą pozycję w klasyfikacji generalnej.

Portugalia otworzyła serię siedmiu z rzędu szutrowych tegorocznych imprez. Drugą będzie właśnie Sardynia.

Ogier, który oficjalnie zakończył karierę, to jednak nadal startuje w wybranych rundach mistrzostw świata i zbiera dla teamu Toyoty punkty do klasyfikacji producentów. Teraz zapowiada start także w następnej rundzie - Rajdzie Safari w dniach 22-25 czerwca. Według nieoficjalnych informacji, ustalił z szefem ekipy Toyoty Finem Jari-Matti Latvalą, że jeżeli pojawi się szansa walki o dziewiąty tytuł indywidualnie, to będzie miał zagwarantowany samochód na wszystkie kolejne rundy cyklu.

Dla Ogiera będzie to trzeci występ w afrykańskiej rundzie czempionatu. W 2021 roku - gdy Safari wróciło do harmonogramu WRC - pochodzący z Gap kierowca wygrał, pilotowany przez Juliena Ingrassię. Rok temu wraz z Benjaminem Veillasem uplasował się na czwartej pozycji.

Ogier chciałby wyrównać rekord swojego rodaka Sebastiena Loeba, który w MŚ triumfował dziewięć razy i to w dodatku z rzędu.

W kategorii WRC2 na Sardynii wystąpią trzy polskie załogi. Kajetan Kajetanowicz i pilot Maciej Szczepaniak, Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk oraz Daniel Chwist i Kamil Heller. Wszyscy pojadą nowy modelami Skody Fabii RS Rally2.

W WRC2 na liście zgłoszeń jest 37 załóg. Najwyżej rozstawiono liderów tej kategorii Francuza Yohana Rossela (Citroen C3 Rally2), który już zgromadził 65 pkt. Drugi jest Szwed Oliver Solberg (Skoda Fabia RS Rally2) - 64 pkt, a trzeci Brytyjczyk Gus Greensmith (Skoda Fabia RS Rally2) - 62 pkt.

Kajetanowicz dotychczas startował tylko w jednej rundzie - Rajdzie Meksyku, gdzie zajął w swojej kategorii czwartą lokatę. Polak jest w klasyfikacji WRC2 na 13. pozycji mając 12 pkt.

"Jestem ciekaw, jak najbliższa walka będzie wyglądała i jak będzie się jechało nową Skodą "na ostro". Rajd Polski to była jazda na 80-90 procent możliwości, czasami na twardych oponach, ponieważ na Sardynii będziemy jechać głównie na takich, więc sprawdziłem sporo ustawień. To była duża radość móc powrócić na mazurskie szutry i przede wszystkim spotkać się z kibicami, których w Mikołajkach było mnóstwo. Nasz kolejny kierunek to Sardynia. Wracamy do prawdziwego ścigania się, więc trzymajcie kciuki" - powiedział Kajetanowicz.

Liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw świata został po zwycięstwie w Portugalii Rovanpera z dorobkiem 93 pkt. Drugi jest Estończyk Ott Tanak (Ford Puma Rally1) - 77 pkt, a na trzeciej pozycji ex aequo plasują się Ogier i Brytyjczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) - obaj po 69 pkt.

Rajd Sardynii odbędzie się w dniach 1-4 czerwca.

W 2022 na Sardynii najszybszy był Rovanpera, drugie miejsce wywalczył Hiszpan Dani Sordo, a trzecie Fin Esapekka Lappi (obaj Hyundai I20 Rally1).