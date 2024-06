Russell pokonał swoje najszybsze okrążenie w trzeciej serii kwalifikacyjnej dokładnie w minutę i 12 sekund. Identyczny czas, co do tysięcznej części sekundy, uzyskał prowadzący w klasyfikacji generalnej trzykrotny mistrz świata Holender Max Verstappen (Red Bull), ale Brytyjczyk przejechał swoje najszybsze okrążenie wcześniej i dlatego to on ruszy z pierwszego pola.

Za tą dwójką na starcie ustawią się dwaj kierowcy McLarena - Brytyjczyk Lando Norris i Australijczyk Oscar Piastri.

Kwalifikacje zupełnie nie udały się z kolei zawodnikom Ferrari - Monakijczyk Charles Leclerc był 11., a Hiszpan Carlos Sainz jr. - 12.

W klasyfikacji generalnej po ośmiu z 24 rund Verstappen ma 169 punktów, a drugi Leclerc - 138. Russell jest siódmy z 54 pkt.

Niedzielny wyścig na torze, na którym jedyne zwycięstwo w karierze odniósł w 2008 roku Robert Kubica, rozpocznie się o godzinie 20 czasu polskiego.