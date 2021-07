Igrzyska olimpijskie w Tokio oficjalnie rozpoczną się 23 lipca i potrwają do 8 sierpnia.

Wizyta w Japonii

- Jeszcze w środę prezydent Duda uda się z wizytą do Japonii. Będzie to intensywna wizyta. Prezydent będzie m.in. reprezentował Polskę podczas ceremonii otwarcia igrzysk - poinformował Kumoch.

Jak dodał, prezydent Duda leci do Tokio, gdyż chciałby w ten sposób "wyrazić wsparcie i solidarność z naszymi sportowcami". - To był dla nich niezmiernie trudny sezon. Każdy, kto uprawiał sport wie, co znaczy przełożenie igrzysk, że wiąże się to ze zmianą całego cyklu przygotowań - podkreślił minister.

- Prezydent chce być z naszymi sportowcami i wesprzeć ich tam, gdzie będą rywalizować, oczywiście na tyle, na ile się to uda ze względu na panującą sytuacją epidemiczną - zaznaczył.

Kumoch poinformował, że prezydent spotka się też z premierem Japonii Yoshihide Sugą. Jak dodał, Japonia to jeden z naszych najważniejszych partnerów w tej części świata, więc rozmowy będą dotyczyły m.in. stosunków bilateralnych, w tym zaangażowania Japonii w finansowanie projektów związanych z Trójmorzem.

Rozmowy w kuluarach igrzysk

Według ministra planowanych jest też szereg ważnych dwustronny rozmów w kuluarach igrzysk. - Szczegóły są jeszcze uzgadniane, ale planowane jest m.in. spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem - zaznaczył szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Kumoch zwrócił uwagę, że wizyta prezydenta Dudy wynika też z tradycji olimpijskiej. Jak dodał, przywódca państwa organizującego kolejne igrzyska odwiedza otwarcie poprzedniego wydarzenia. - Polska jest organizatorem Igrzysk Europejskich w 2023 r. i już dawno podjęliśmy zobowiązanie wobec Japończyków, że pojawimy się na Igrzyskach w Tokio. Jest to wyraz naszego szacunku - podkreślił.