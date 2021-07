31-letni Thomas, który nie może pochwalić się większymi osiągnięciami, wyprzedził o 0,63 s Australijczyka Daniela Watkinsa oraz o 2,50 Hiszpana Andera Elosegiego.

Reklama

Hedwig (Start Nowy Sącz) otrzymał cztery sekundy karne, tracąc do Francuza 11,51 s. Słabszy od Polaka był tylko Irlandczyk Liam Jegou.

Do finału zakwalifikowało się dziesięciu najlepszych zawodników. Do awansu do tego grona Hedwigowi zabrakło ponad czterech sekund.

Finałowy przejazd rozpocznie się o godz. 8.45.