"Trójkolorowe" praktycznie ani przez chwilę nie były zagrożone. W ostatniej kwarcie wprawdzie Serbki doszły je do dziewięciu punktów, ale potem nie poszły za ciosem.

W ekipie z Bałkanów najlepiej zagrała urodzona w USA Yvonne Anderson - 24 punkty. To właśnie "wyłączenie" jej z gry w późniejszej fazie meczu dało Francuzkom dużą przewagę. W drużynie brązowych medalistek ważne punkty zdobywała Gabby Williams, to właściwie ona brała na siebie rzucanie w najtrudniejszych momentach, a do tego zanotowała osiem zbiórek. W sumie zdobyła 17 punktów. O jeden mniej zanotowała Eden Miyem.

Francuzki przełamały złą passę w rywalizacji z Serbkami. Przegrały z nimi mecz o brązowy medal pięć lat temu w Rio de Janeiro oraz w finale mistrzostw Europy w czerwcu tego roku.