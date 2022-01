(K - kobiety, M - mężczyźni, MIX - drużyny mieszane, RKO - Rosyjski Komitet Olimpijski).

Biathlon

--------

sobota, 5 lutego godz. 10.00 czasu polskiego - sztafeta 4x6 km MIX

poniedziałek, 7 lutego 10.00 - bieg indywidualny na 15 km K

wtorek, 8 lutego 9.30 - bieg indywidualny na 20 km M

piątek, 11 lutego 10.00 - sprint na 7,5 km K

sobota, 12 lutego 10.00 - sprint na 10 km M

niedziela, 13 lutego 10.00 - bieg na dochodzenie na 10 km K

11.45 - bieg na dochodzenie na 12,5 km M

wtorek, 15 lutego 10.00 - sztafeta 4x7,5 km M

środa, 16 lutego 8.45 - sztafeta 4x6 km K

piątek, 18 lutego 10.00 - bieg ze startu wspólnego na 15 km M

sobota, 19 lutego 10.00 - bieg ze startu wspólnego na 12,5 km K



Biegi narciarskie

-----------------

sobota, 5 lutego 8.45 - bieg łączony K 7,5+7,5 km

niedziela, 6 lutego 8.00 - bieg łączony M 15+15 km

wtorek, 8 lutego 12.47 - sprint techniką dowolną K, finał

13.00 - sprint techniką dowolną M, finał

czwartek, 10 lutego 8.00 - bieg na 10 km techniką klasyczną K

piątek, 11 lutego 8.00 - bieg na 15 km techniką klasyczną M

sobota, 12 lutego 8.30 - sztafeta 4x5 km K

niedziela, 13 lutego 8.00 - sztafeta 4x10 km M

środa, 16 lutego 12.00 - sprint drużynowy techniką klasyczną K, finał

12.30 - sprint drużynowy techniką klasyczną M, finał

sobota, 19 lutego 7.00 - bieg na 50 km techniką dowolną M

niedziela, 20 lutego 7.30 - bieg 30 km techniką dowolną K



Bobsleje

--------

niedziela, 13 lutego 2.30 - jedynki K, 1. ślizg

4.00 - jedynki K, 2. ślizg

poniedziałek, 14 lutego 2.30 - jedynki K, 3. ślizg

4.00 - jedynki K, 4. ślizg

13.05 - dwójki M, 1. ślizg

14.40 - dwójki M, 2. ślizg

wtorek, 15 lutego 13.15 - dwójki M, 3. ślizg

14.50 - dwójki M, 4. ślizg

piątek, 18 lutego 13.00 - dwójki K, 1. ślizg

14.30 - dwójki K, 2. ślizg

sobota, 19 lutego 2.30 - czwórki M, 1. ślizg

4.05 - czwórki M, 2. ślizg

13.00 - dwójki K, 3. ślizg

14.30 - dwójki K, 4. ślizg

niedziela, 20 lutego 2.30 - czwórki M, 3. ślizg

4.20 - czwórki M, 4. ślizg



Curling

-------

środa, 2 lutego 13.05 - faza grupowa MIX

czwartek, 3 lutego 2.05 - faza grupowa MIX

7.05 - faza grupowa MIX

13.05 - faza grupowa MIX

piątek, 4 lutego 1.35 - faza grupowa MIX

6.35 - faza grupowa MIX

sobota, 5 lutego 2.05 - faza grupowa MIX

7.05 - faza grupowa MIX

13.05 - faza grupowa MIX

niedziela, 6 lutego 2.05 - faza grupowa MIX

7.05 - faza grupowa MIX

13.05 - faza grupowa MIX

poniedziałek, 7 lutego 2.05 - faza grupowa MIX

13.05 - półfinały MIX

wtorek, 8 lutego 7.05 - mecz o brązowy medal MIX

13.05 - finał MIX

środa, 9 lutego 3.05 - faza grupowa M

czwartek, 10 lutego 2.05 - faza grupowa K

7.05 - faza grupowa M

13.05 - faza grupowa K

piątek, 11 lutego 2.05 - faza grupowa M

7.05 - faza grupowa K

13.05 - faza grupowa M

sobota, 12 lutego 2.05 - faza grupowa K

7.05 - faza grupowa M

13.05 - faza grupowa K

niedziela, 13 lutego 2.05 - faza grupowa M

7.05 - faza grupowa K

13.05 - faza grupowa M

poniedziałek, 14 lutego 2.05 - faza grupowa K

7.05 - faza grupowa M

13.05 - faza grupowa K

wtorek, 15 lutego 2.05 - faza grupowa M

7.05 - faza grupowa K

13.05 - faza grupowa M

środa, 16 lutego 2.05 - faza grupowa K

7.05 - faza grupowa M

13.05 - faza grupowa K

czwartek, 17 lutego 2.05 - faza grupowa M

7.05 - faza grupowa K

13.05 - mężczyźni, półfinały

piątek, 18 lutego 7.05 - mężczyźni, mecz o brązowy medal

13.05 - kobiety, półfinały

sobota, 19 lutego 13.05 - kobiety, mecz o brązowy medal

7.05 - mężczyźni, finał

niedziela, 20 lutego 2.05 - kobiety, finał



Hokej na lodzie

---------------

czwartek, 3 lutego 5.10 - kobiety, grupa A: Szwajcaria - Kanada

kobiety, grupa B: Chiny - Czechy

9.40 - kobiety, grupa B: Japonia - Szwecja

14.10 - kobiety, grupa A: Finlandia - USA

piątek, 4 lutego 5.10 - kobiety, grupa A: RKO - Szwajcaria

kobiety, grupa B: Dania - Chiny

sobota, 5 lutego 5.10 - kobiety, grupa A: Kanada - Finlandia

9.40 - kobiety, grupa B: Czechy - Szwecja

kobiety, grupa B: Dania - Japonia

14.10 - kobiety, grupa A: USA - RKO

niedziela, 6 lutego 9.40 - kobiety, grupa B: Chiny - Japonia

14.10 - kobiety, grupa A: Szwajcaria - USA

poniedziałek, 7 lutego 5.10 - kobiety, grupa A: Kanada - RKO

9.40 - kobiety, grupa B: Czechy - Dania

14.10 - kobiety, grupa A: Finlandia - Szwajcaria

kobiety, grupa B: Szwecja - Chiny

wtorek, 8 lutego 5.10 - kobiety, grupa A: USA - Kanada

9.40 - kobiety, grupa B: Japonia - Czechy

14.10 - kobiety, grupa A: RKO - Finlandia

kobiety, grupa B: Szwecja - Dania

środa, 9 lutego 9.40 - mężczyźni, grupa B: RKO - Szwajcaria

14.10 - mężćzyźni, grupa B: Czechy - Dania

czwartek, 10 lutego 5.10 - mężczyźni, grupa C: Szwecja - Łotwa

9.40 - mężczyźni, grupa C: Finlandia - Słowacja

14.10 - mężczyźni, grupa A: USA - Chiny

mężczyźni, grupa A: Kanada Niemcy

piątek, 11 lutego 5.10 - mężczyźni, grupa B: Dania - RKO

kobiety, ćwierćfinał

9.40 - mężczyźni, grupa B: Czechy - Szwajcaria

mężczyźni, grupa C: Szwecja - Słowacja

14.10 - mężczyźni, grupa C: Łotwa - Finlandia

kobiety, ćwierćfinał

sobota, 12 lutego 5.10 - mężczyźni, grupa A: Kanada - USA

kobiety, ćwierćfinał

9.40 - mężczyźni, grupa A: Niemcy - Chiny

kobiety, ćwierćfinał

14.10 - mężczyźni, grupa B: RKO - Czechy

mężczyźni, grupa B: Szwajcaria - Dania

niedziela, 13 lutego 5.10 - mężczyźni, grupa C: Słowacja - Łotwa

9.40 - mężczyźni, grupa C: Finlandia - Szwecja

14.10 - mężczyźni, grupa A: Chiny - Kanada

mężczyźni, grupa A: USA - Niemcy

poniedziałek, 14 lutego 5.10 - kobiety, półfinał

14.10 - kobiety, półfinał

wtorek, 15 lutego 5.10 - mężczyźni, baraż

mężczyźni, baraż

9.40 - mężczyźni, baraż

14.10 - mężczyźni, baraż

środa, 16 lutego 5.10 - mężczyźni, ćwierćfinał

7.00 - mężczyźni, ćwierćfinał

9.40 - mężczyźni, ćwierćfinał

12.30 - kobiety, mecz o brązowy medal

14.30 - mężczyźni, ćwierćfinał

czwartek, 17 lutego 5.10 - kobiety, finał

piątek, 18 lutego 5.10 - mężczyźni, półfinał

14.10 - mężczyźni, półfinał

sobota, 19 lutego 14.10 - mężczyźni, mecz o brązowy medal

niedziela, 20 lutego 5.10 - mężczyźni, finał



Kombinacja norweska

-------------------

środa, 9 lutego 9.00 - skocznia normalna/10 km M, konkurs skoków

12.00 - skocznia normalna/10 km M, bieg

wtorek, 15 lutego 9.00 - duża skocznia/10 km, konkurs skoków

12.00 - duża skocznia/10 km M, bieg

czwartek, 17 lutego 9.00 - duża skocznia/sztafeta 4x5 km M, konkurs skoków

12.00 - duża skocznia/sztafeta 4x5 km M, bieg



Łyżwiarstwo figurowe

--------------------

piątek, 4 lutego 3.02 - zawody drużynowe: soliści, program krótki

4.41 - zawody drużynowe: pary taneczne, taniec rytmiczny

6.22 - zawody drużynowe: pary sportowe, program krótki

niedziela, 6 lutego 2.37 - zawody drużynowe: solistki, program krótki

4.57 - zawody drużynowe: pary sportowe, program dowolny

poniedziałek, 7 lutego 2.22 - zawody drużynowe: soliści, program dowolny

3.31 - zawody drużynowe: pary taneczne, taniec dowolny

4.37 - zawody drużynowe: solistki, program dowolny

wtorek, 8 lutego 2.22 - soliści, program krótki

czwartek, 10 lutego 2.38 - soliści, program dowolny

sobota, 12 lutego 12.07 - pary taneczne, taniec rytmiczny

poniedziałek, 14 lutego 2.22 - pary taneczne, taniec dowolny

wtorek, 15 lutego 11.08 - solistki, program krótki

czwartek, 17 lutego 11.08 - solistki, program dowolny

piątek, 18 lutego 11.38 - pary sportowe, program krótki

sobota, 19 lutego 12.08 - pary sportowe, program dowolny

niedziela, 20 lutego 5.00 - występy pokazowe



Łyżwiarstwo szybkie

-------------------

sobota, 5 lutego 9.30 - 3000 m K

niedziela, 6 lutego 9.30 - 5000 m M

poniedziałek, 7 lutego 9.30 - 1500 m K

wtorek, 8 lutego 11.30 - 1500 m M

czwartek, 10 lutego 13.00 - 5000 m K

piątek, 11 lutego 9.00 - 10 000 m M

sobota, 12 lutego 9.00 - zawody drużynowe K, ćwierćfinały

9.53 - 500 m M

niedziela, 13 lutego 14.00 - zawody drużynowe M, ćwierćfinały

14.56 - 500 m K

wtorek, 15 lutego 7.30 - zawody drużynowe K, półfinały

7.52 - zawody drużynowe M, półfinały

8.24 - zawody drużynowe K, finał D

8.30 - zawody drużynowe K, finał C

8.43 - zawody drużynowe M, finał D

8.49 - zawody drużynowe M, finał C

9.22 - zawody drużynowe K, finał B i finał A

9.41 - zawody drużynowe M, finał B i finał A

czwartek, 17 lutego 9.30 - 1000 m K

piątek, 18 lutego 9.30 - 1000 m M

sobota, 19 lutego 8.00 - wyścig ze startu wspólnego M, półfinały

8.45 - wyścig ze startu wspólnego K, półfinały

9.30 - wyścig ze startu wspólnego M, finał

10.00 - wyścig ze startu wspólnego K, finał



Narciarstwo alpejskie

---------------------

niedziela, 6 lutego 4.00 - zjazd M

poniedziałek, 7 lutego 3.15 - slalom gigant K, 1. przejazd

6.45 - slalom gigant K, 2. przejazd

wtorek, 8 lutego 4.00 - supergigant M

środa, 9 lutego 3.15 - slalom K, 1. przejazd

6.45 - slalom K, 2. przejazd

czwartek, 10 lutego 3.30 - kombinacja M, zjazd

7.15 - kombinacja M, slalom

piątek, 11 lutego 4.00 - supergigant K

niedziela, 13 lutego 3.15 - slalom gigant M, 1. przejazd

6.45 - slalom gigant M, 2. przejazd

wtorek, 15 lutego 4.00 - zjazd K

środa, 16 lutego 3.15 - slalom M, 1. przejazd

6.45 - slalom M, 2. przejazd

czwartek, 17 lutego 3.30 - kombinacja K, zjazd

7.00 - kombinacja K, slalom

sobota, 19 lutego 4.00 - slalom równoległy MIX, 1/8 finału

4.47 - slalom równoległy MIX, ćwierćfinały

5.14 - slalom równoległy MIX, półfinały

5.37 - slalom równoległy MIX, finał B

6.46 - slalom równoległy MIX, finał A



Narciarstwo dowolne

-------------------

czwartek, 3 lutego 11.00 - jazda po muldach K, kwalifikacje 1

12.45 - jazda po muldach M, kwalifikacje 1

sobota, 5 lutego 11.00 - jazda po muldach M, kwalifikacje 2

13.40 - jazda po muldach M, finał

niedziela, 6 lutego 11.00 - jazda po muldach K, kwalifikacje 2

13.40 - jazda po muldach K, finał

poniedziałek, 7 lutego 2.30 - big air K, kwalifikacje

6.30 - big air M, kwalifikacje

wtorek, 8 lutego 3.00 - big air K, finał

środa, 9 lutego 4.00 - big air M, finał

czwartek, 10 lutego 12.00 - skoki akrobatyczne MIX, finał

niedziela, 13 lutego 3.00 - slopestyle K, kwalifikacje 1

4.01 - slopestyle K, kwalifikacje 2

12.00 - skoki akrobatyczne K, kwalifikacje 1

12.45 - skoki akrobatyczne K, kwalifikacje 2

poniedziałek, 14 lutego 5.30 - slopestyle M, kwalifikacje 1

6.32 - slopestyle M, kwalifikacje 2

2.30 - slopestyle K, finał

12.00 - skoki akrobatyczne K, finał

wtorek, 15 lutego 2.30 - slopestyle M, finał

12.00 - skoki akrobatyczne M, kwalifikacje 1

12.45 - skoki akrobatyczne M, kwalifikacje 2

środa, 16 lutego 12.00 - skoki akrobatyczne M, finał

czwartek, 17 lutego 2.30 - halfpipe K, kwalifikacje 1

3.21 - halfpipe K, kwalifikacje 2

4.30 - ski cross K, o rozstawienie

5.30 - halfpipe M, kwalifikacje 1

6.31 - halfpipe M, kwalifikacje 2

7.00 - ski cross K, 1/8 finału

7.35 - ski cross K, ćwierćfinały

7.54 - ski cross K, półfinały

8.10 - ski cross K, finał B i finał A

piątek, 18 lutego 2.30 - halfpipe K, finał

4.45 - ski cross M, o rozstawienie

7.45 - ski cross M, 1/8 finału

8.20 - ski cross M, ćwierćfinały

8.39 - ski cross M, półfinały

8.55 - ski cross M, finał B i finał A

sobota, 19 lutego 2.30 - halfpipe M, finał



Saneczkarstwo

-------------

sobota, 5 lutego 12.10 - jedynki M, 1. ślizg

13.50 - jedynki M, 2. ślizg

niedziela, 6 lutego 12.30 - jedynki M, 3. ślizg

14.15 - jedynki M, 4. ślizg

poniedziałek, 7 lutego 12.50 - jedynki K, 1. ślizg

14.30 - jedynki K, 2. ślizg

wtorek, 8 lutego 12.50 - jedynki K, 3. ślizg

14.35 - jedynki K, 4. ślizg

środa, 9 lutego 13.20 - dwójki M, 1. ślizg

14.35 - dwójki M, 2. ślizg

czwartek, 10 lutego 14.30 - sztafeta MIX



Short track

-----------

sobota, 5 lutego 12.00 - 500 m K, eliminacje

12.38 - 1000 m M, eliminacje

13.23 - sztafeta MIX, ćwierćfinały

13.53 - sztafeta MIX, półfinały

14.18 - sztafeta MIX, finał B

14.26 - sztafeta MIX, finał A

poniedziałek, 7 lutego 12.30 - 500 m K, ćwierćfinały

12.44 - 1000 m M, ćwierćfinały

13.13 - 500 m K, półfinały

13.20 - 1000 m M, półinały

13.41 - 500 m K, finał B

13.46 - 500 m K, finał A

13.52 - 1000 m M, finał B

13.58 - 1000 m M, finał A

środa, 9 lutego 12.00 - 1500 m M, ćwierćfinały

12.44 - 1000 m M, eliminacje

13.29 - 1500 m M, półfinały

13.45 - sztafeta 3000 m K, półfinały

14.13 - 1500 m M, finał B 14.20 1500 m M, finał A

piątek, 11 lutego 12.00 - 1000 m K, ćwierćfinały

12.18 - 500 m M, eliminacje

12.55 - 1000 m K, półfinały

13.04 - sztafeta 5000 m M, półfinały

13.37 - 1000 m K, finał B

13.43 - 1000 m K, finał A

niedziela, 13 lutego 12.00 - 500 m M, ćwierćfinały

12.27 - 500 m M, półfinały

12.35 - sztafeta 3000 m K, finał B

13.09 - 500 m M, finał B

12.44 - sztafeta 3000 m K, finał A

13.14 - 500 m M, finał A

środa, 16 lutego 12.30 - 1500 m K, ćwierćfinały

13.15 - 1500 m K, półfinały

13.32 - sztafeta 5000 m M, finał B

13.44 - sztafeta 5000 m M, finał A

14.11 - 1500 m K, finał B

14.18 - 1500 m K, finał A



Skeleton

--------

czwartek, 10 lutego 2.30 - mężczyźni, 1. ślizg

4.00 - mężczyźni, 2. ślizg

piątek, 11 lutego 2.30 - kobiety, 1. ślizg

4.00 - kobiety, 2. ślizg

13.20 - mężczyźni, 3. ślizg

14.55 - mężczyźni, 4. ślizg

sobota, 12 lutego 13.20 - kobiety, 3. ślizg

14.55 - kobiety, 4. ślizg



Skoki narciarskie

-----------------

sobota, 5 lutego 6.15 - skocznia normalna M, seria próbna

7.20 - skocznia normalna M, kwalifikacje

10.45 - skocznia normalna K, seria próbna

11.45 - skocznia normalna K, 1. seria konkursowa

12.35 - skocznia normalna K, 2. seria konkursowa

niedziela, 6 lutego 11.00 - skocznia normalna M, seria próbna

12.00 - skocznia normalna M, 1. seria konkursowa

13.00 - skocznia normalna M, 2. seria konkursowa

poniedziałek, 7 lutego 11.28 - skocznia normalna MIX, seria próbna

12.45 - skocznia normalna MIX, 1. seria konkursowa

13.51 - skocznia normalna MIX, 2. seria konkursowa

piątek, 11 lutego 10.45 - duża skocznia M, seria próbna

12.00 - duża skocznia M, kwalifikacje

sobota, 12 lutego 11.00 - duża skocznia M, seria próbna

12.00 - duża skocznia M, 1. seria konkursowa

13.00 - duża skocznia M, 2. seria konkursowa

poniedziałek, 14 lutego 11.10 - zawody drużynowe M, seria próbna

12.00 - zawody drużynowe M, 1. seria konkursowa

13.06 - zawody drużynowe M, 2. seria konkursowa



Snowboard

---------

sobota, 5 lutego 3.45 - slopestyle K, kwalifikacje 1

14.47 - slopestyle K, kwalifikacje 2

niedziela, 6 lutego 2.30 - slopestyle K, finał

5.30 - slopestyle M, kwalifikacje 1

6.32 - slopestyle M, kwalifikacje 2

poniedziałek, 7 lutego 5.00 - slopestyle M, finał

wtorek, 8 lutego 3.40 - slalom gigant równoległy K, kwalifikacje

4.07 - slalom gigant równoległy M, kwalifikacje

4.34 - slalom gigant równoległy K, biegi eliminacyjne

5.01 - slalom gigant równoległy M, biegi eliminacyjne

7.30 - slalom gigant równoległy K, 1/8 finału

7.38 - slalom gigant równoległy M, 1/8 finału

8.06 - slalom gigant równoległy K, ćwierćfinały

8.15 - slalom gigant równoległy M, ćwierćfinały

8.24 - slalom gigant równoległy K, półfinały

8.30 - slalom gigant równoległy M, półfinały

8.36 - slalom gigant równoległy K, o brązowy medal i finał

8.43 - slalom gigant równoległy M, o brązowy medal i finał

środa, 9 lutego 2.30 - halfpipe K, kwalifikacje

4.00 - snowboard cross K, o rozstawienie

5.30 - halfpipe M, kwalifikacje

7.30 - snowboard cross K, 1/8 finału

8.07 - snowboard cross K, ćwierćfinały

8.28 - snowboard cross K, półfinały

8.45 - snowboard cross K, finał B i finał A

czwartek, 10 lutego 2.30 - halfpipe K, finał

4.15 - snowboard cross M, o rozstawienie

7.00 - snowboard cross M, 1/8 finału

7.37 - snowboard cross M, ćwierćfinały

7.58 - snowboard cross M, półfinały

8.15 - snowboard cross M, finał B i finał A

piątek, 11 lutego 2.30 - halfpipe M, finał

sobota, 12 lutego 3.00 - snowboard cross MIX, ćwierćfinały

3.30 - snowboard cross MIX, półfinały

3.50 - snowboard cross MIX, finał B i finał A

poniedziałek, 14 lutego 2.30 - big air K, kwalifikacje

6.30 - big air M, kwalifikacje

wtorek, 15 lutego 2.30 - big air K, finał

6.00 - big air M, finał