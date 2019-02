Zawody w Łodzi był pierwszym występem reprezentantów kraju przed własną publicznością w rozpoczynającym się sezonie halowym. Ponad pięć tysięcy kibiców obejrzało kilka ciekawych pojedynków polskich i zagranicznych gwiazd.

Ozdobą imprezy był konkurs skoku o tyczce, w którym na podium stanęło trzech Polaków. Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) i Lisek (OSOT Szczecin) osiągnęli 5,80, ale trzykrotnie strącili poprzeczkę zawieszoną 10 cm wyżej. Trzeci był Robert Sobera (KS AZS AWF Wrocław) – 5,70. Lisek i Wojciechowski wypełnił minimum PZLA na mistrzostwa Europy w Glasgow (1-3 marca).

"Trzech Polaków w top 3. Oby tak skończyło się w Glasgow. Dzisiejszy konkurs był bardzo dobry. Pierwsze wysokości pokonywaliśmy z Piotrkiem bez zarzutu, ale 5,90 to już jest wysoko. Taki wynik dałby prowadzenie w tabelach światowych, ale nie powiedzieliśmy ostatniego słowa" – ocenił Wojciechowski.

W Łodzi bardzo dobrą formę potwierdziła Swoboda (AZS AWF Katowice). W biegu na 60 m uzyskała 7,13, o 0,05 gorszy od rezultatu z Karlsruhe (7,08), który dał jej pozycję lidera światowych list. "Się pracuje się, się ma. Mam nadzieję, że nie będę dalej zważać na to, co się dzieje wokół mnie, tylko skupiać się na tym, co mam do robić, bo mam w tym roku dużo do zrobienia" – przyznała 21-letnia sprinterka.

W pchnięciu kulą na początku sezonu siły zmierzyli Bukowiecki (KS AZS UMW Olsztyn) i rekordzista Polski Michał Haratyk (Sprint Bielsko-Biała), który spalił jednak wszystkie trzy próby. Zwyciężył Bukowiecki, a wynik 20,95 dał mu kwalifikację do Glasgow. Wśród kobiet z wynikiem 18,64 triumfowała zaś Białorusinka Aliona Dubicka. Obok trzeciej kulomiotki ostatnich ME na podium z rekordem życiowym stanęła Klaudia Kardasz (KS Podlasie Białystok) - 18.14 i Paulina Guba (AZS UMCS Lublin) – 18,10. Obie Polki uzyskały przepustkę na HME.

Przed własną publicznością w skoku z wzwyż triumfował Bernarek. Lekkoatleta RKS Łódź zwyciężył z wynikiem 2,20, który – jak sam przyznał - nie może go satysfakcjonować.

W pozostałych konkurencjach triumfowali zagraniczni zawodnicy. W biegu na 60 m Amerykanin Mike Rodgers - 6,55, a na 60 m przez płotki jego rodaczka Evonne Britton - 8,04 i - po raz trzeci w Łodzi - Kubańczyk reprezentujący Hiszpanię Orlando Ortega – 7,59.

W Łodzi minima na HME osiągnęli również: Damian Czykier (60 m ppł, KS Podlasie Białystok) i Dawid Żebrowski (60 m ppł, LTL ZTE Radom), Artur Noga (60 m, SKLA Sopot), Remigiusz Olszewski (60 m, CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) i Anna Kiełbasińska (60 m, SKLA Sopot).

Polscy lekkoatleci w kolejnym mityngu w kraju będą rywalizować w środę w Toruniu w zaliczanym do cyklu IAAF World Indoor Tour Copernicus Cup.