Jak obliczył dziennik "Fakt", organizatorzy IAAF World Indoor Tour za 43 sekundy sprinterskich popisów Polki zapłacą 29 tys. dolarów amerykańskich (ok. 111 tys. złotych).

Wicemistrzyni świata juniorów z 2016 r. w tym sezonie wygrała biegi na dystansie 60 m kolejno w Karlsruhe, Toruniu i Madrycie, zapewniając sobie premię w wysokości 3 tys. dol. za każde zwycięstwo.

Do końca cyklu pozostały wprawdzie jeszcze dwa mitingi, ale Swoboda może być już pewna końcowego triumfu, za który otrzyma nagrodę dla najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w kwocie 20 tys. dol. Łącznie to 29 tys. dol., na które reprezentantka Polski zapracowała podczas sześciu biegów (trzy eliminacyjne i trzy finałowe). Pojedynczy występ trwał nieco ponad siedem sekund, co daje w sumie ok. 43 sek. sprintu.