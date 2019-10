Jest to dla mnie rodzaj mowy pogrzebowej, ponieważ pomimo że wiedziałem, że ten dzień nadejdzie, to mimo wszystko jest zaskoczeniem i odczuwam pustkę. Na szczęście rzut oszczepem jest tylko konkurencją sportową i istnieje wiele innych ciekawych zajęć w życiu - powiedział Fin w poniedziałek na konferencji prasowej w Kuortane.

Wcześniej zapowiadał, że zakończy karierę po igrzyskach w Tokio. Kontuzja kolana, której nabawił się w ubiegłym roku podczas memoriału Paavi Nurmiego, okazała się poważniejsza i wymagała dłuższej rehabilitacji.

Kiedy okazało się, że nie jestem w stanie zakwalifikować się do mistrzostw świata w Katarze i raczej nie dojdę do takiej formy, jaką bym chciał mieć w Tokio, to zabrakło mi już iskry i motywacji - powiedział Pitkaemaeki.

36-letni Fin zdobył w karierze trzy medale mistrzostw świata, złoty w Osace (2007), srebrny w Moskwie (2013) i brązowy w Pekinie (2015). W mistrzostwach Europy zdobył trzy medale - srebrny i dwa brązowe. Jest brązowym medalistą olimpijskim z Pekinu (2008).