Nic nas tak nie dotknęło w ostatnich miesiącach, jak koronawirus i ograniczenia, które na nas wszystkich sprowadził. Trzeba trenować w domu. Ja na kwarantannie specjalnie dla was nagrałem filmik instruktażowy. To około godziny dobrego treningu domowego. Możecie ćwiczyć razem ze mną – wyjaśnił na wstępie umieszonego na Youtube filmu dwukrotny srebrny medalista MŚ, który przebywa na domowej kwarantannie po powrocie ze zgrupowania w USA.

Najlepszy w kraju średniodystansowiec pokazuje i objaśnia m.in., jak właściwie przeprowadzić rozgrzewkę oraz rozciągnąć mięśnie. Prezentuje różnego rodzaju ćwiczenia, takie jak: skłony na trzy sekcje, przysiady bułgarskie, klasyczne pompki, przeskoki w przód i w tył, pies z głową w górę oraz, jak wykorzystać w treningu gumy, czy kanapę.

Filmowy poradnik treningowy to kolejny z przykładów dużej aktywności lekkoatlety z Łodzi w internecie. Powstał on w ramach cyklu "Profesor radzi". Tak o Kszczocie często mówią dziennikarze z uwagi na to, jak pod względem taktycznym rozgrywa swoje biegi.

Utytułowany zawodnik odkrywa na filmach sekrety swoich sukcesów, opowiadając m.in. o technice wykonywania biegowych ćwiczeń oraz aspektach psychologicznych i ambicji w sporcie.