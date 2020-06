"Cieszę się jak małe dziecko, że w końcu zaczyna się coś dziać, wszystko wraca do normalności. Miałam możliwość startu, chociaż mimo wszystko brakuje jeszcze kibiców. To nie jest to samo. Jednak była wreszcie możliwość sprawdzenia siebie. To jest coś wspaniałego" - powiedziała po zawodach Święty-Ersetic.

W sobotę na obiekcie w Chorzowie biegła na 100, 300 i 600 m (zeszła z bieżni po 400 m).

Z bardzo dobrej strony w konkurencji rzutu młotem kobiet pokazała się Katarzyna Furmanek. Trzy razy zawodniczka KKL Kielce zanotowała próbę ponad 70-metrową, zaś wygrała z wynikiem 71,02.

"Mamy bardzo wysoki poziom w tej konkurencji. Polki rzucają młotem rewelacyjnie. Jestem teraz czwarta w kolejności w naszym kraju. Jednak jest budujące, że już mam tę +70+. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Myślę, że jak koleżanki będą kończyć karierę, to będzie miał kto je zastąpić" - powiedziała zawodniczka urodzona w 1996 roku.

W trakcie imprezy - która odbyła się bez udziału kibiców - było pochmurno, ale tylko momentami lekko padał deszcz. Odnotowano temperaturę 18 st. C.

Wyniki:kobiety 100 m 1. Julia Polak (TL ROW Rybnik) 12,04 2. Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice) 12,10 3. Natalia Widawska (KS AZS AWF Wrocław) 12,61 200 m 1. Julia Polak 25,42 2. Michalina Janik (UKS Olimpijczyk 46 Wrocław) 28,12 3. Alicja Wąsowicz (MCKiS Jaworzno) 29,54 300 m 1. Justyna Święty-Ersetic 37,05 2. Natalia Kaczmarek (KS AZS AWF Wrocław) 37,49 3. Kornelia Lesiewicz (AZS AWF Gorzów) 38,01 600 m 1. Joanna Jóźwik (AZS AWF Katowice) 1.27,90 2. Natalia Gulczyńska (MKL Szczecin) 1.30,83 3. Teresa Hajda (AZS AWF Katowice) 1.33,37 młot 1. Katarzyna Furmanek (KKL Kielce) 71,02 2. Marika Kaczmarek (KKL Kielce) 60,56 3. Ewa Różańska (MKLA Łęczyca) 60,50 mężczyźni 100 m 1. Oliwer Wdowik (CWKS Resovia Rzeszów) 10,51 2. Krzysztof Studnicki (WKS Wawel Kraków) 10,82 3. Bartosz Siudek (KS AZS AWF Wrocław) 10,83 200 m 1. Oliwer Wdowik 21,30 2. Bartosz Taradaj (MKS MOS Katowice) 21,82 3. Przemysław Kozłowski (TL Pogoń Ruda Ślaska) 21,88 300 m 1. Karol Zalewski (AZS AWF Katowice) 32,87 2. Piotr Kuzak (MCKiS Jaworzno) 36,47 3. Konrad Brzeziński (GKS Start Długołęka) 37,79 400 m 1. Rafał Omelko (KS AZS AWF Wrocław) 46,05 2. Kajetan Duszyński (AZS Łódź) 47,01 3. Przemysław Waściński (WKS Śląsk Wrocław) 47,25 kula 1. Konrad Bukowiecki (KS AZS UWM Olsztyn) 20,63 2. Michał Haratyk (KS Sprint Bielsko-Biała) 20,12 3. Jakub Szyszkowski (AZS AWF Katowice) 19,54 młot (startowało dwóch zawodników) 1. Wojciech Nowicki (KS Podlasie Białystok) 78,52 2. Adam Grudzień (TS AKS Chorzów) 51,93 tyczka 1. Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz) 5,45 2. Maciej Włódarski (CZWS Zawisza Bydgoszcz) 4,75 3. Sebastian Chmara (CWZS Zawisza Bydgoszcz) 4,60