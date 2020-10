Szwed był gościem najpopularniejszego talk show w Skandynawii prowadzonego od 11 lat przez Fredrika Skavlana. Program emitowany w piątki przez telewizje w Norwegii, Finlandii, Danii, Islandii i Szwecji posiada najwyższą branżową oglądalność i występują w nim znane osoby z różnych dziedzin życia, politycy, gwiazdy muzyki i sportowcy.

Na pytanie jak ocenia miniony sezon z trzema rekordami świata Duplantis odpowiedział, że był wspaniały, lecz punktem zwrotnym w jego karierze był mityng w Toruniu: "uprawiam dyscyplinę wymagającą przede wszystkim dużej siły psychicznej. Tego wieczoru poczułem, że wszystkie elementy układają mi się w głowie, publiczność dodawała mi pozytywnej energii, a ja skakałem jak w transie".

Przyznał, że złoty medal mistrzostw Europy w Berlinie przed dwoma laty, kolejne poprawienie rekordu 15 lutego w Glasgow na 6,18, a także poprawienie 26-letniego rekordu Sergieja Bubki (6,14) na stadionie na 6,15 nie mają tej samej wagi co skok w Polsce.

„To co działo się w mojej głowie podczas tego mityngu było czymś na co nie mam słów do opisania. Ten skok pozostanie dla mnie na zawsze najważniejszym" - wspominał.

Numer startowy z mityngu w Toruniu Szwed wystawił na szwedzkiej aukcji, na której został sprzedany za 30 tysięcy koron (2900 euro). Pieniądze przekazał na walkę z koronawirusem wśród osób starszych.

kucz/ co/