Fajdek w najlepszej próbie konkursu rzutu młotem osiągnął 82,82. Wynik ten osiągnął w ostatniej kolejce i wyprzedził Wojciecha Nowickiego, który prowadził od drugiej serii rzutem na odległość 80,86.

Koło w Poznaniu zostało poprawione od ostatniego mityngu. Dziękuję za to organizatorom. (...) To był męczący konkurs, bardzo długi i taki polski, bo znów były problemy z siatką. (...) Rzut z szóstej kolejki był w miarę. Nie był na pewno idealny. 82,82 to kawał rezultatu. Trochę tych rzutów dalekich jest, więc trzeba się cieszyć - podkreślił Fajdek.

W jego ocenie przy dobrym "rozgryzieniu" konkursu olimpijskiego obaj z Nowickim mogą zająć w Tokio dwa pierwsze miejsca.

Ja się bardzo cieszę z tego, co miałem zrobić. Kolejny równy start na wysokim poziomie w tym sezonie. Fajnie, że dwa razy rzuciłem osiemdziesiątkę, ale szkoda, że nie można było dodać więcej. Paweł wygrał z super wynikiem, prawie 83 metry, mogę mu tylko pogratulować. Trzymamy mistrzowski poziom, oby tak dłużej - mówił Nowicki.

Piotr Lisek zwyciężył w konkursie tyczkarzy, pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5,80.

Jesteśmy dużymi chłopcami, którzy skaczą w różnych warunkach. Wiadomo, że deszcz przeszkadza, szczególnie w uchwycie, ale na szczęście nie widać tego po wynikach. Za nami fajny konkurs. (...) Igrzyska zbliżają się wielkimi krokami, ale w tej chwili prognozowanie wyniku byłoby wróżeniem z fusów. Wiem jedno: pojadę na igrzyskach po przepracowaniu wszystkiego, co sobie założyłem. Nie będę miał więc do siebie o nic pretensji. Co to da? Zobaczymy - powiedział rekordzista Polski.

W skoku wzwyż mężczyzn zwyciężył Norbert Kobielski, który zanotował 2,26. Trzy próby na wysokości 2,30 były nieudane. Złoty medal Kamili Lićwinko dało pokonanie wysokości 1,92.

W rzucie dyskiem kobiet triumfowała Daria Zabawska - 57,90. Najlepsi na 400 m ppł byli Robert Bryliński - 50,66 i Joanna Linkiewicz - 56,32.

Trzynaste złoto Małachowskiego

Piotr Małachowski został w Poznaniu po raz trzynasty mistrzem Polski w rzucie dyskiem. Wyrównał osiągnięcie Edmunda Piątkowskiego, byłego rekordzisty świata. Małachowski w szóstej kolejce osiągnął swój najlepszy wynik w sezonie - 64,67.

Mój menedżer sprawdził to dzisiaj. Może tak: "Białym Aniołem" nie jestem, bo tak nie wyglądam. Cieszę się jednak, że wyrównałem ten rekord. To był mój ostatni start w mistrzostwach Polski. Wynik jest w miarę przyzwoity. Nie mogę narzekać - powiedział srebrny medalista olimpijski z Pekinu i Rio de Janeiro.

Natalia Kaczmarek pokonała Justynę Święty-Ersetic w finale biegu na 400 m. Czasy uzyskane przez wszystkie finalistki świetnie rokują przed startem polskiej sztafety w tej konkurencji w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Kaczmarek wynikiem 50,72 poprawiła o 0,31 rekord życiowy.

Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce w Poznaniu zakończą się w sobotę.