34-latek w kwietniu rozpoczął przygotowania z brytyjskimi bobsleistami, a teraz poinformował w mediach społecznościowych, że załapał się do składu czwórki, która w zawodach Pucharu Świata walczyć będzie o bilet do Pekinu. Dla zawodnika pozostającego długo poza sportem podjęcie wyzwania treningów nowej dyscypliny było ekstremalnym wysiłkiem, a zakwalifikowanie się do zespołu olbrzymim osiągnięciem - zaznaczył Rutherford.

Dziadek najstarszym piłkarzem Arsenalu

Pilotem brytyjskiej czwórki będzie Lamin Deen, który ma już za sobą olimpijskie starty w 2014 i 2018 roku.

Rutherford i koledzy wciąż szukają wsparcia, gdyż swój projekt do tej pory finansowali samodzielnie.

Medal w Pekinie byłby spełnieniem życiowych marzeń - wspomniał były lekkoatleta, który ma w dorobku, obok olimpijskiego złota z Londynu, także brąz z Rio de Janeiro (2016) oraz złoto mistrzostw Europy (2014) i mistrzostw globu z Pekinu (2015). Za ten ostatni sukces otrzymał nagrodę dla najlepszego lekkoatlety Europy 2015 roku.

Brytyjczyk pochodzi ze sportowej rodziny i przeszłości uprawiał nie tylko lekkoatletykę. Jako młody chłopak grał w piłkę nożną w zespole Aston Villa. Natomiast jego dziadek - Jock Rutherford - był najstarszym piłkarzem w historii londyńskiego Arsenalu.

Ruterford nie byłby pierwszy

Podczas lockdownu Ruterford rozpoczął treningi bobslejowe pod okiem amerykańskiego szkoleniowca Stu McMillana. Trenował razem z dwukrotną mistrzynią olimpijską w bobslejach w barwach Kanady Kaillie Humphries (2010 i 2014), która od 2019 r. reprezentuje USA.

Zamiana "królowej sportu" na bobsleje jest znana w świecie sportu. Uczyniły tak m.in. Amerykanki Lauryn Williams i Lolo Jones. Ta pierwsza, mistrzyni olimpijska w sztafecie 4x100 m z Londynu i srebrna z Aten na 100 m, w Soczi wywalczyła olimpijskie srebro z Elaną Meyers.

Brytyjczycy mają w dorobku pięć medali olimpijskich w bobslejach: złoto w dwójce z 1964 r., srebro z pierwszych igrzysk w Chamonix z 1924 r. w czwórce oraz brązowe z 1936, 1998 i ostatnio w 2014 roku po dyskwalifikacji dwóch osad, także w czwórce.