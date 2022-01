W tym roku najważniejszy cykl mityngów lekkoatletycznych pod dachem składa się z siedmiu zawodów na całym świecie. Startuje 28 stycznia w niemieckim Karlsruhe, a zakończy się 2 marca w Madrycie. Toruński mityng będzie szóstą stacją dla najlepszych lekkoatletów globu.

Tapper kontra Skrzyszowska

W Arenie Toruń, która w 2021 roku gościła halowe mistrzostwa Europy, mają pojawić się m.in. mistrz olimpijski z 2021 roku na 10 000 m Etiopczyk Barega oraz brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio w biegu na 100 m ppł Jamajka Tapper.

Ten pierwszy wystartuje w Polsce w biegu na 3000 m. Tapper będzie rywalizować m.in. z Pią Skrzyszowską, wielką nadzieją polskich płotków, która w 2021 roku zrobiła spory postęp i w tym sezonie celuje już w finały imprez mistrzowskich.

Czasy są na tyle nieprzewidywalne, że trudno dziś powiedzieć, jak będą wyglądać sprawy covidowe 22 lutego. Na ten moment do Areny Toruń można wpuścić 30 procent kibiców niezaszczepionych oraz wypełnić obiekt do ostatniego miejsca osobami, które zdecydują się okazać tzw. paszport covidowy. Już mamy sprzedanych ok. tysiąca biletów, a impreza zaplanowana jest za miesiąc. W czasach przed pandemią wypełnienie tego obiektu w trakcie tego mityngu nie stanowiło najmniejszego problemu - wskazał podczas piątkowej konferencji prasowej dyrektor Orlen Copernicus Cup Krzysztof Wolsztyński.

Pojedynek Liska i Wojciechowskiego z medalistą z Tokio

Wśród najważniejszych pojedynków tegorocznej edycji zawodów wymienił rywalizację płotkarzy na 60 m, w której zaprezentują się m.in. halowy mistrz Europy z Torunia Wilhem Belocian z Francji, a także Hiszpan Orlando Ortega. Szyki postara się im pokrzyżować najszybszy polski płotkarz Damian Czykier.

Za mną bardzo trudna końcówka roku. Najpierw była operacja barku, a w ostatnich tygodniach prześladowały mnie jakieś wirusy, więc też sporo dni treningowych mi uciekało. Walczę z czasem, ale do Copernicus Cup jest jeszcze miesiąc, więc powinienem być w optymalnej dyspozycji. Zawody w tej hali są moimi ulubionymi i mówię to bez cienia kurtuazji. Kibice są blisko, nakręcają, napędzają do walki. Marzeniem jest, abyśmy w tym roku rywalizowali przy pełnych, a nie pustych trybunach - podkreślił Czykier.

Na 800 m w Toruniu mają zmierzyć się Marcin Lewandowski, Adam Kszczot oraz rekordzista mityngu Brytyjczyk Elliot Giles, a także Bośniak Amel Tuka. Fani skoku o tyczce będą mogli w Toruniu zobaczyć pojedynek Piotra Liska i Pawła Wojciechowskiego z brązowym medalistką igrzysk w Tokio Brazylijczykiem Thiago Brazem.

Na 400 m kobiet wystartują Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Jamajka Roneisha McGregor. W biegu na 60 m kibiców czeka pojedynek Ewy Swobody ze Szwajcarką Ajlą del Ponte, halową mistrzynią Europy z Torunia.

22 lutego uczestnicy Orlen Copernicus Cup wystartują w 12 konkurencjach - sześciu żeńskich i sześciu męskich.