Różańska w drugiej serii rzuciła 68,26 m i ten wynik dał jej przepustkę do decydującej rozgrywki. Reprezentantka Polski zajęła ósme miejsce w eliminacjach. Kopron spaliła wszystkie trzy rzuty. Brązowa medalistka z Tokio zeszła z rzutni załamana. To jej kolejny nieudany start w tym sezonie. W lipcowych mistrzostwach świata w Eugene również nie dostała się do finału.

W mistrzostwach nie startuje Anita Włodarczyk

Furmanek osiągnęła wynik 67,62 i zajęła 14. miejsce. Do finału awansowało 12 zawodniczek. Aktualna mistrzyni Europy Anita Włodarczyk jest kontuzjowana i nie startuje w Monachium.