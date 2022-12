Lionel Messi i jego koledzy po wygraniu polskiej grupy (pokonali m.in. biało-czerwonych 2:0) i sobotnim zwycięstwie nad Australią 2:1 w 1/8 finału zameldowali się w ćwierćfinale MŚ, więc nadal będą cieszyć swoją grą słynnego Jamajczyka. Ich kolejnym rywalem będzie w piątek Holandia.

Wspieram Argentynę na sto procent. Francja, Brazylia i Argentyna to główni pretendenci do końcowego zwycięstwa, ale mam nadzieję, że to Argentyna wygra - dodał.

Rekordzista świata na 100 (9,58) i 200 metrów (19,19) karierę na bieżni zakończył w 2017 roku i marzył, by… rozpocząć piłkarską. Tych planów najszybszemu człowiekowi globu nie udało się zrealizować. Przebywał na zgrupowaniach kilku zespołów m.in. Borussii Dortmund, norweskiego Stromsgodset, czy australijskiego Central Coast Mariners, ale umowy z żadnym z klubów nie podpisał.

Obecnie 36-letni Bolt u szczytu kariery sprinterskiej był gwiazdą igrzysk i czempionatów globu. Olimpijskie złoto na 100 i 200 m oraz w sztafecie 4x100 m zdobył na IO w Pekinie (2008), Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016). Jeden ze złotych medali wywalczony w sztafecie (2008) został mu odebrany, ponieważ jego kolega z drużyny narodowej - Nesta Carter, został przyłapany na dopingu.

W MŚ wywalczył 14 krążków, w tym 11 złotych - siedem indywidualnie oraz cztery w sztafecie. W 2009 roku w czempionacie globu w Berlinie wygrane przypieczętował rekordami świata na 100 i 200 m.