Pięciokrotny mistrz świata zadeklarował, że na memoriał szykuje wysoką formę.

Stadion Śląski to piękny obiekt, którym zachwycają się wszyscy bez wyjątku. Do tego wystąpi śmietanka światowej lekkoatletyki, każdemu tutaj zależy podwójnie, a tym razem będziemy na miesiąc do mistrzostw świata. Czuję, że wszyscy będą chcieli wysłać rywalom jakieś znaki ostrzegawcze. Ja także – dodał zawodnik, który zaangażował się muzycznie w promocję imprezy.

Linijki pisały się w zasadzie same. O Skolimowskiej pisaliśmy samą prawdę. Wszystkim nam jej brakuje, wszyscy za nią tęsknimy. Tak samo, jak w zawodach jej imienia dajemy z siebie sto pięćdziesiąt procent, chcieliśmy zaangażować się w przypominanie ludziom o jej życiu na płaszczyźnie artystycznej – wyjaśnił brązowy medalista olimpijski z Tokio (2021).

Fajdek, wraz z byłym dyskobolem Damianem Kamińskim – obecnie trenerem m.in. kulomiota Michała Haratyka – i Peją nie tylko nagrał, ale też napisał utwór, do którego teledysk został zaprezentowany w czwartek.

Ponieważ wykonawcy nie mogli się spotkać w studio, zarówno piosenka, jak i sceny do teledysku zostały nagrane oddzielnie.

Po raz pierwszy w Polsce mityng Diamentowej Ligi, najbardziej prestiżowego cyklu w kalendarzu World Athletics, odbył się na Stadionie Śląskim 6 sierpnia ubiegłego roku, też jako Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. Wtedy impreza zajęła w kalendarzu miejsce odwołanych z powodu ograniczeń pandemicznych zawodów w Chinach.

Memoriał Skolimowskiej został od tego roku włączony do Diamentowej Ligi na pięć lat po jednogłośnym głosowaniu organizatorów pozostałych 14 mityngów cyklu.

16 lipca w Chorzowie wystartuje ponad 200 lekkoatletów, z czego ok. 10 procent stanowić będą Polacy. Kibice obejrzą w akcji przynajmniej 50 medalistów igrzysk olimpijskich, MŚ i ME.

Memoriał Skolimowskiej jest w Chorzowie organizowany od 2018 roku, wcześniej przez dziewięć lat lekkoatleci rywalizowali w stolicy.

Kamila Skolimowska - złota medalistka w rzucie młotem igrzysk olimpijskich w Sydney (2000) - zmarła niespodziewanie 18 lutego 2009 roku podczas zgrupowania w Portugalii. Miała 26 lat. Przyczyną śmierci był zator tętnicy płucnej.

Autor: Piotr Girczys