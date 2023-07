Nowicki triumfował wynikiem 79,96, więc do przekroczenia granicy 80 metrów zabrakło mu czterech centymetrów. Jego wielki rywal Paweł Fajdek rzucił 78,10 m i zdobył srebrny medal. Trzeci był Dawid Piłat - 73,23.

Reklama

Mam nadzieję, że za trzy tygodnie jak zejdę z treningu to przyjdzie ta szybkość, świeżość, dynamika i będzie to wyglądało lepiej. Ostatnio dużo rzucałem ciężkim sprzętem, często trenowałem na siłowni i skakałem. Nogi są zmęczone, więc nie mam tej optymalnej szybkości. Ale chodzi o to, żeby szczyt formy był na Budapeszt. Mistrzostwa Polski były sprawdzianem kontrolnym. Myślę, że wypadłem całkiem przyzwoicie. Teraz muszę odpoczywać i mam nadzieję, że trafię z formą na mistrzostwa świata - oznajmił Nowicki.

Czempionat globu w stolicy Węgier rozpocznie się 19 sierpnia.

Reklama

Zostały trzy tygodnie. Teraz czeka mnie tylko start w Budapeszcie. Eliminacje, a potem mam nadzieję finał. Sprawdziany kontrolne będę sobie robił tylko na treningach, żeby sprawdzić czy wszystko idzie w dobrym kierunku - poinformował młociarz.

Zawodnik Podlasia Białystok w 2021 roku wygrał igrzyska olimpijskie w Tokio, a rok później zdobył srebrny medal MŚ w Eugene, gdzie przegrał jedynie z Fajdkiem.

Na razie nie myślę o finale. Najpierw są eliminacje, które trzeba przejść - zadeklarował.

Mistrz Polski jest liderem światowych list. Podczas mityngu Diamentowej Ligi w Oslo posłał młot na 81,92 m. Oprócz niego w tym roku 80 metrów przekroczyli jedynie Amerykanin Rudy Winkler - 80,88 i Białorusin Aliaksandr Szymanowicz - 80,26. Nowickiego można zatem uznać za faworyta MŚ.

Jestem na takim etapie kariery, że staram się po prostu wejść do koła i zrobić swoje na jak najlepszym poziomie, dobrze technicznie, a jaki to da wynik to się okaże - rzekł lekkoatleta.

Mistrz olimpijski nie chce, żeby rodzina towarzyszyła mu podczas MŚ w Budapeszcie.

Wolę przyjechać sam, żeby skupić się na starcie i się nie rozpraszać. Może lepiej jak rodzina będzie mnie oglądała w telewizji - oświadczył.

Nowicki nie ma wiele czasu wolnego i nie przewiduje, że po tym sezonie uda mu się pojechać na dłuższy urlop.

"Wakacje będę miał po końcu kariery. Mam nadzieję, że dotrwam do igrzysk w Los Angeles. Oprócz sportu mam jeszcze inne obowiązki, a trzeba je dopełniać" - zakończył.