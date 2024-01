Swoboda w Glasgow celuje w podium

Swoboda czasem 7,04 wygrała w finale o 0,01 sekundy ze świetną sprinterką z Włoch Zaynab Dosso. Obie uzyskały dwa najlepsze w tym roku wyniki na świecie.

O lecie będziemy rozmawiali, kiedy będzie lato. Zostańmy jeszcze trochę przy tej hali - mówiła w sobotni wieczór Swoboda, gdy dziennikarze wybiegali w przyszłość i pytali o rekord Polski na 100 m i igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Reklama

Reklama

Swoboda, znana z atomowego startu i świetnych predyspozycji do biegania w hali, nie zamierza bynajmniej opuszczać najważniejszej zimowej rywalizacji lekkoatletów. Wybiera się na halowe mistrzostwa świata do Glasgow (1-3 marca), a tam celuje w podium.

Tym bardziej, że w 2022 jechała na HMŚ do Belgradu z wielkimi szansami nawet na złoty medal. Jej forma była życiowa. Start w stolicy Serbii był bardzo dobry, ale rywalki biegały jeszcze szybciej i skończyło się na pechowym czwartym miejscu. Medal przegrała z Amerykanką Marybeth Sant-Price 0,002 sekundy. To różnica nie do wychwycenia gołym okiem, centymetry.

Nie wiem, co będzie na początku marca, dajcie mi spokój. Będzie dobrze (śmiech) - mówiła Swoboda po bardzo dobrym początku sezonu i wygranej na mityngu w Łodzi.

Dopytywana o cel na start w Glasgow przyznała, że każde miejsce od 1 do 3 jej pasuje. Będę się starać, żeby tak właśnie było - wskazała.

Reklama

Rekord Polski jest blisko i daleko jednocześnie

Najszybsza polska sprinterka wybiegła jednak nieco w przyszłość i przyznała, że poprawienie rekordu Polski na 100 m na jej ulubionym Stadionie Śląskim, przed własną publicznością, to byłoby "coś pięknego".

W 2023 sprinterka z Żor zbliżyła się na 0,01 sekundy do rekordu kraju Ewy Kasprzyk z 1986 roku, który wynosi 10,93.

Rekord Polski jest blisko i daleko jednocześnie. To nie jest tak, że jak wejdzie się na takim poziom, to potem poprawianie życiówki przychodzi tak zwyczajnie, na pstryknięcie palcami. Oczywiście bym chciała i po to pracuję - mówiła Swoboda.

Pytana o igrzyska wspominała o finale. Po tym, co pokazała podczas mistrzostw świata w Budapeszcie w ubiegłym roku, wydaje się to absolutnie realne, bo szóste miejsce w naprawdę doborowej stawce było dużym osiągnięciem.

Na koniec najszybsza Polka jeszcze raz zachęciła do licytowania zdjęcia polskiej sztafety 4x100 m z Budapesztu. Fotografia PAP autorstwa Adama Warżawy trafiła bowiem na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Oczywiście to wspieram i zachęcam do licytowania. Widziałam to zdjęcie, bo Magda Stefanowicz je wrzucała. Jesteśmy na nim we czwórkę, to świetny kadr - powiedziała Swoboda.

Swoboda wystartuje na mityngach w Ostrawie i Toruniu

W Łodzi kibice tłumnie wypełnili Atlas Arenę i nikt nie wyszedł długo po finałowym biegu Swobody. Szczególnie młodzież czekała na autografy i wspólne zdjęcia.

Ludzie na mnie czekają, dzieci na mnie czekają, więc szybko spadam - żartowała w rozmowie z dziennikarzami Swoboda. To dla mnie bardzo miłe - dodała.

W najbliższych dniach Swoboda wystartuje na mityngach World Athletics Indoor Tour Gold w Ostrawie i Toruniu. W planach ma także start na mistrzostwa Polski pod dachem w grodzie Kopernika i zwieńczenie sezonu halowego w Glasgow - na HMŚ.