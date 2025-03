Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce Apeldoorn 2025

38. Halowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce odbędą się w dniach 6-9 marca w hali Omnisport Apeldoorn. Holandia trzeci raz w historii będzie organizatorem lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy. Poprzednio gospodarzami były Rotterdam (1973) oraz Haga (1989).

Transmisje z imprezy będzie można zobaczyć w Telewizji Polskiej. Łącznie kadra biało-czerwonych liczy 29 zawodniczek i zawodników. Jej skład to mieszanka doświadczenia z młodością.

Transmisja na żywo! Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce Apeldoorn 2025 - gdzie oglądać?

Transmisje na żywo z halowych mistrzostw Europy w Apeldoorn będą dostępne w TVP Sport. Relacje z HME będzie można też śledzić na żywo w internecie w TVPSPORT.PL i aplikacji mobilnej. Zmagania skomentują Przemysław Babiarz i Sebastian Chmara.

6 marca (czwartek): od 18:30 w TVP Sport, TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej

7 marca (piątek): od 9.15 (sesja poranna) i 19.40 (sesja wieczorna) w TVP Sport, TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej

8 marca (sobota): od 9.40 (sesja poranna) i 18.30 (sesja wieczorna) w TVP Sport, TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej

9 marca (niedziela): od 8.35 (sesja poranna) i 15.25 (sesja wieczorna) w TVP Sport, TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej

Skład reprezentacji Polski na Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce Apeldoorn 2025 – kogo zobaczymy?

W składzie reprezentacji Polski są gwiazdy światowego formatu, jak Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Piotr Lisek, Konrad Bukowiecki czy Jakub Szymański. Nie zabraknie też młodych zawodników, przykładem trójka panów zgłoszonych do biegu na 800 metrów. Ciekawie zapowiada się start Ani Wielgosz. Liczymy, że biało-czerwoni pokażą się z jak najlepszej strony i dostarczą kibicom naprawdę dużo dobrych emocji.

KOBIETY

60 m - Aleksandra Piotrowska (AZS AWFiS Gdańsk), Ewa Swoboda (KS Podlasie Białystok)

400 m - Anastazja Kuś (KS AZS UWM Olsztyn), Justyna Święty-Ersetic (KS AZS AWF Katowice)

800 m - Aleksandra Formella (SKLA Sopot), Angelika Sarna (KS AZS AWF Warszawa), Anna Wielgosz (CWKS Resovia Rzeszów)

1500 m i 3000 m - Weronika Lizakowska (KUKS Remus Kościerzyna)

3000 m - Olimpia Breza (KUKS Remus Kościerzyna)

60 m ppł - Marika Majewska (AZS AWF Gorzów Wielkopolski), Alicja Sielska (KS AZS AKF Kraków), Pia Skrzyszowska (KS AZS AWF Warszawa)

skok w dal - Nikola Horowska (ALKS AJP Gorzów Wielkopolski), Anna Matuszewicz (MKL Toruń)

pchnięcie kulą - Zuzanna Maślana (KS Podlasie Białystok)

pięciobój - Paulina Ligarska (SKLA Sopot)

MĘŻCZYŹNI

60 m - Oliwer Wdowik (CWKS Resovia Rzeszów)

400 m - Maksymilian Szwed (AZS Łódź)

800 m - Bartosz Kitliński (AZS UMCS Lublin), Patryk Sieradzki (CWZS Zawisza Bydgoszcz), Maciej Wyderka (KS AZS AWF Katowice)

1500 m - Filip Rak (KU AZS Politechniki Opolskiej)

60 m ppł - Damian Czykier (KS Podlasie Białystok), Krzysztof Kiljan (KS AZS AWF Warszawa), Jakub Szymański (SKLA Sopot)

skok w dal - Piotr Tarkowski (AZS AWF Biała Podlaska)

skok o tyczce - Piotr Lisek (KMS Szczecin), Robert Sobera (KS AZS AWF Wrocław)

pchnięcie kulą - Konrad Bukowiecki (KS AZS UWM Olsztyn)

Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce Apeldoorn 2025. Program 1. dnia - czwartek (06.03.2025)

18:20 – skok wzwyż mężczyzn, kwalifikacje

18:35 – trójskok kobiet, kwalifikacje

19:05 – skok o tyczce kobiet, kwalifikacje

19:10 – 1500 metrów kobiet, pierwsza runda (Weronika Lizakowska)

19:55 – 1500 metrów mężczyzn, pierwsza runda (Filip Rak)

20:30 – skok w dal mężczyzn, kwalifikacje (Piotr Tarkowski)

20:48 – 60 metrów przez płotki kobiet, pierwsza runda (Marika Majewska, Alicja Sielska, Pia Skrzyszowska)

21:20 – 60 metrów przez płotki mężczyzn, pierwsza runda (Damian Czykier, Krzysztof Kiljan, Jakub Szymański)

21:52 – sztafeta mieszana 4x400 metrów, finał

Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce Apeldoorn 2025. Program 2. dnia - piątek (07.03.2025)

9:30 – siedmiobój mężczyzn, 60 metrów

10:05 – siedmiobój mężczyzn, skok w dal

10:15 – 800 metrów kobiet, pierwsza runda (Aleksandra Formella, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)

11:00 – skok wzwyż kobiet, kwalifikacje

11:05 – 800 metrów mężczyzn, pierwsza runda (Bartosz Kitliński, Patryk Sieradzki, Maciej Wyderka)

11:42 – skok w dal kobiet, kwalifikacje (Nikola Horowska, Anna Matuszewicz)

11:55 – 400 metrów kobiet, pierwsza runda (Anastazja Kuś, Justyna Święty-Ersetic)

12:45 – 400 metrów mężczyzn, pierwsza runda (Maksymilian Szwed)

12:58 – siedmiobój mężczyzn, pchnięcie kulą

13:40 – trójskok mężczyzn, kwalifikacje

13:45 – 60 metrów przez płotki kobiet, półfinały (ew. Marika Majewska, Alicja Sielska, Pia Skrzyszowska)

14:05 – 60 metrów przez płotki mężczyzn, półfinały (ew. Damian Czykier, Krzysztof Kiljan, Jakub Szymański)

18:50 – trójskok kobiet, finał

19:00 – siedmiobój mężczyzn, skok wzwyż

19:05 – skok o tyczce mężczyzn, kwalifikacje (Piotr Lisek, Robert Sobera)

19:58 – 400 metrów kobiet, półfinały (ew. Anastazja Kuś, Justyna Święty-Ersetic)

20:19 – 400 metrów mężczyzn, półfinały (ew. Maksymilian Szwed)

20:34 – skok w dal mężczyzn, finał (ew. Piotr Tarkowski)

21:00 – 1500 metrów kobiet, finał (ew. Weronika Lizakowska)

21:15 – 1500 metrów mężczyzn, finał (ew. Filip Rak)

21:43 – 60 metrów przez płotki kobiet, finał (ew. Marika Majewska, Alicja Sielska, Pia Skrzyszowska)

21:53 – 60 metrów przez płotki mężczyzn, finał (ew. Damian Czykier, Krzysztof Kiljan, Jakub Szymański)

Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce Apeldoorn 2025. Program 3. dnia - sobota (08.03.2025)

10:00 – siedmiobój mężczyzn, 60 m ppł

10:20 – 3000 metrów kobiet, pierwsza runda (Weronika Lizakowska, Olimpia Breza)

10:50 – pchnięcie kulą kobiet, kwalifikacje (Zuzanna Maślana)

11:00 – siedmiobój mężczyzn, skok o tyczce

12:00 – 60 metrów mężczyzn, pierwsza runda (Oliwier Wdowik)

12:45 – 3000 metrów mężczyzn, pierwsza runda

18:40 – trójskok mężczyzn, finał

19:10 – 60 metrów mężczyzn, półfinały (ew. Oliwier Wdowik)

19:35 – skok o tyczce kobiet, finał

19:53 – 800 metrów kobiet, półfinały (ew. Aleksandra Formella, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)

20:09 – skok wzwyż mężczyzn, finał

20:29 – skok w dal kobiet, finał (ew. Nikola Horowska, Anna Matuszewicz)

20:45 – siedmiobój mężczyzn, 1000 metrów (finał)

21:10 – 400 metrów mężczyzn, finał (ew. Maksymilian Szwed)

21:40 – 60 metrów mężczyzn, finał (ew. Oliwier Wdowik)

21:50 – 400 metrów kobiet, finał (ew. Anastazja Kuś, Justyna Święty-Ersetic)

Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce Apeldoorn 2025. Program 4. dnia - niedziela (09.03.2025)

9:00 – pięciobój kobiet, 60 m ppł (Paulina Ligarska)

9:50 – pięciobój kobiet, skok wzwyż kobiet (Paulina Ligarska)

10:05 – pchnięcie kulą mężczyzn, kwalifikacje (Konrad Bukowiecki)

12:00 – 60 metrów kobiet, pierwsza runda (Aleksandra Popławska, Ewa Swoboda)

12:21 – pięciobój kobiet, pchnięcie kulą (Paulina Ligarska)

15:10 – pięciobój kobiet, skok w dal (Paulina Ligarska)

16:05 – 60 metrów kobiet, półfinały (ew. Aleksandra Popławska, Ewa Swoboda)

16:28 – pchnięcie kulą mężczyzn, finał (ew. Konrad Bukowiecki)

16:33 – 800 metrów kobiet, finał (ew. Aleksandra Formella, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)

16:42 – skok o tyczce mężczyzn, finał (ew. Piotr Lisek, Robert Sobera)

16:50 – 3000 metrów mężczyzn, finał

17:05 – skok w dal kobiet, finał

17:27 – 800 metrów mężczyzn, finał (ew. Bartosz Kitliński, Patryk Sieradzki, Maciej Wyderka)

17:36 – 3000 metrów kobiet, finał (ew. Weronika Lizakowska, Olimpia Breza)

17:52 – pchnięcie kulą kobiet, finał (ew. Zuzanna Maślana)

18:03 – pięciobój kobiet, 800 metrów (finał) (Paulina Ligarska)

18:24 – sztafeta 4x400 metrów mężczyzn, finał

18:37 – 60 metrów kobiet, finał (ew. Aleksandra Popławska, Ewa Swoboda)

18:50 – sztafeta 4x400 metrów kobiet, finał

HME w lekkoatletyce Apeldoorn 2025 bez Bukowieckiej i Żodzik

W Holandii nie wystąpi m.in. Natalia Bukowiecka, brązowa medalistka olimpijska z Paryża w biegu na 400 m, która nie doszła do siebie po urazie mięśnia dwugłowego uda. Z powodu kłopotów zdrowotnych występu w halowych mistrzostwach Europy zrezygnowała również Maria Żodzik. Zawodniczka Podlasia Białystok pod koniec stycznia w Gorzowie Wielkopolskim uzyskała w skoku wzwyż 1,98 m – wówczas był to najlepszy wynik na świecie. W Apeldoorn nie zobaczymy też Adrianny Sułek-Schubert, Sofii Ennaoui i żeńskiej sztafety 4x400.

Ile medali na HME w lekkoatletyce Apeldoorn 2025 zdobędą biało-czerwoni?

Lider europejskiej listy Jakub Szymański (60 m ppł) to nasz największy pewniak do medalu. Płotkarz SKLA Sopot w tym sezonie już dwukrotnie poprawił rekord Polski. Podczas zawodów ORLEN Cup w Łodzi uzyskał 7,39 – to najlepszy w tym roku wynik w Europie i drugi w historii na Starym Kontynencie. Liczymy też, że na podium staną Anna Wielgosz (800 m), Weronika Lizakowska (1500 m), Paulina Ligarska (pięcioboj) oraz Maksymilian Szwed (400 m), Ewa Swoboda (60 m), Angelika Sarna (800 m) i Pia Skrzyszowska (60 m pł).