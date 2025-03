Mistrzyni olimpijska w tej samej ćwiartce co Świątek

Od pierwszej rundy udział w turnieju rozpocznie Magda Linette, która zagra z Amerykanką Peyton Stearns. Natomiast Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz - podobnie jak Iga Świątek - do rywalizacji przystąpią od drugiej rundy.

Reklama

W tej samej ćwiartce co Świątek znalazła się m.in. mistrzyni olimpijska z Paryża Chinka Qinwen Zheng (nr 8.). Rywalką Magdaleny Fręch (nr 30.) będzie Włoszka Lucia Bronzetti, albo Ukrainka Anhelina Kalinina. Jeśli Polka awansuje do 3. rundy, to może w niej zmierzyć się z liderką listy WTA - Białorusinką Aryną Sabalenką.

Linette na liście WTA jest 36., a Stearns sklasyfikowano na 44. pozycji. Do tej pory ze sobą nie grały. Jeśli Polka awansuje do drugiej rundy, to zagra w niej z Amerykanką Jessicą Pegulą (nr 4.).

Hurkacz trafi na Włoch lub Argentyńczyka

Rywala Hurkacza (nr 21.) wyłoni natomiast mecz Włocha Luciano Darderiego z Argentyńczykiem Facundo Diazem Acostą. W turnieju głównym może jeszcze znaleźć się Kamil Majchrzak. We wtorek czeka go spotkanie z Chilijczykiem Cristianem Garinem w ostatniej rundy kwalifikacji. Mecze pierwszej rundy zaplanowano na środę i czwartek.