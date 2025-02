Świątek bez tytułu w 2025 roku

Świątek nie ma ostatnio dobrej passy. W 2025 roku nie wygrała jeszcze żadnego turnieju. Wielkoszlemowy Australian Open polska tenisistka zakończyła na półfinale. Przegrała w nim z Madison Keys 7:5, 1:6, 6:7(8-10).

Świątek z Melbourne przeniosła się na Bliski Wschód. Stamtąd też wróciła bez tytułu. Najpierw dostała srogą lekcję od Łotyszki Jeleny Ostapenko w półfinale turnieju w Dausze 3:6, 1:6, a następnie w Dubaju musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej, ulegając Rosjance 3:6, 3:6.

Świątek zagra w Indian Wells i Miami

Polka po porażkach w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich stwierdziła, że po Australian Open miała za mało czasu na treningi i odpoczynek. To według niej zdecydowało o jej niepowodzeniach. Być może dlatego Świątek do USA udała się zdecydowanie wcześniej. Nasza rodaczka szykuje się do gry w tzw. Sunshine Double składającym się z turniejów w Indian Wells i Miami.

Świątek przyłapana na meczu

Pierwszy z nich zacznie się 5 marca, więc Świątek ma jeszcze sporo czasu do wyjścia na kort. Korzystając z czasu wolnego od treningów najlepsza polska tenisistka wybrała się na mecz koszykarskiej ligi NBA, w którym Golden State Warriors zmierzyli się z Charlotte Hornets. Jej wizyta na trybunach nie przeszła bez echa.

Świątek została przyłapana przez uważne oko kamery. Gdy jej wizerunek ukazał się na telebimie umieszczonym pod dachem na hali rozległy się brawa. Polka uśmiechnęła się i pomachała dłonią.