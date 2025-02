Puszcza gościła rywali w Krakowie

Do tej pory - przez więcej niż półtora sezonu - Puszcza podejmowała rywali gościnnie na obiekcie Cracovii Kraków. Stadion w Niepołomicach nie spełniał wymogów licencyjnych, a długo nierozwiązywalnym problemem była infrastruktura umożliwiająca przeprowadzanie transmisji telewizyjnych na wymaganym poziomie.

Trener Puszczy zaprasza do Niepołomic

Stadion w Niepołomicach usytuowany jest bowiem w ścisłym centrum, otoczony z dwóch stron domami jednorodzinnymi i bardzo wąskimi ulicami. Brakowało dróg dojazdowych i miejsca parkingowego dla TIR-ów przywożących sprzęt do realizacji transmisji w jakości 4K. Poza tym nie było odpowiednich miejsc do ustawienia kamer.

Gra naprawdę u siebie to marzenie nie tylko moje, ale piłkarzy, działaczy, kibiców. To ma sens. Zapraszam wszystkich, aby przyjechali do Niepołomic i zobaczyli, jak urokliwe jest to miejsce, jak ciekawy jest nasz obiekt i jak potrafi być fajny dla naszych gości– podkreślił trener Tomasz Tułacz, który za wyniki Puszczy odpowiada od sierpnia 2015 roku.

Puszcza broni się przed spadkiem i gra o puchar

Po 22. rozegranych kolejkach Puszcza jest w strefie spadkowej (16. pozycja). W poprzedniej serii gier drużyna z Małopolski wygrała na wyjeździe z będącą tuż za nią Lechią Gdańsk. Podopieczni Tomasza Tułacza pokonali beniaminka Ekstraklasy na jego stadionie 2:0.

Piłkarze z Niepołomic do niedzielnego meczu przystąpią dodatkowo podbudowani historycznym awansem do półfinału Pucharu Polski. W czwartek w stolicy Puszcza pokonała po dogrywce 2:1 Polonię Warszawa.