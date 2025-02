Tomczyk gra z Polonią o awans

Rozgrywki drugiej ligi piłkarskiej w Polsce ruszają w najbliższy weekend. Trzecia w tabeli Polonia podejmować będzie w piątek 10. w stawce Podbeskidzie Bielsko-Biała. Podopieczni Łukasza Tomczyka są zdecydowanym faworytem i kibice z Bytomia nie wyobrażają sobie, by ich ukochana drużyna nie zdobyła kompletu punktów.

Fanom Polonii trudno byłoby się też teraz pogodzić z odejściem Tomczyka z klubu. W Ekstraklasie trenerska karuzela ruszyła. Spadł już z niej Daniel Myśliwiec, ale w najbliższym czasie prawdopodobnie nie tylko Widzew Łódź będzie szukał nowego opiekuna dla swoich piłkarzy. Na gorących krzesłach siedzą też Goncalo Feio w Legii Warszawa i Marcin Włodarski w Zagłębiu Lubin. Tomczyk zapytany w "Dzienniku Sportowym", czy przyjąłby ofertę z Ekstraklasy, gdyby mu ją teraz zaproponowano, udzielił zaskakującej odpowiedzi.

Historia życia Tomczyka nadaje się na scenariusz filmowy

