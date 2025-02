Falstart Widzewa na wiosnę

Widzew fatalnie rozpoczął ligową wiosnę. W 2025 roku łodzianie nie wygrali jeszcze meczu. Pod wodzą Myśliwca w pierwszych czterech kolejkach drugiej części sezonu piłkarskiej Ekstraklasy doznali trzech porażek i zanotowali jeden remis.

Myśliwiec stracił pracę po kompromitującej porażce

Cierpliwość szefów klubu wyczerpała się po kompromitującej porażce z Pogonią. W poniedziałek rano Widzew opublikował komunikat, w którym poinformował, że Myśliwiec przestał być trenerem Widzewa.

Z dniem 24 lutego Daniel Myśliwiec został odsunięty od obowiązków trenera Widzewa Łódź. W imieniu całego klubu dziękujemy szkoleniowcowi za jego wkład w rozwój drużyny oraz życzymy samych sukcesów w dalszej karierze. Funkcję pierwszego trenera w trakcie najbliższego mikrocyklu i meczu z Radomiakiem Radom będzie pełnić dotychczasowy członek sztabu Patryk Czubak - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Widzew z czterema punktami przewagi nad strefą spadkową

Myśliwiec trenerem Widzewa został we wrześniu 2023 roku, przejmując zespół po zwolnionym Januszu Niedźwiedziu. Poprzedni sezon prowadzony przez niego zespół zakończył na dziewiątym miejscu w tabeli oraz dotarł do ćwierćinału Pucharu Polski. Celem postawionym przed szkoleniowcem i drużyną przed trwającymi rozgrywkami było poprawienie pozycji w tabeli i zdobycie co najmniej 50 punktów. Obecnie - po 22. kolejkach ekstraklasy – łodzianie z 26 punktami zajmują 12. miejsce, z czterema punktami przewagi nad strefą spadkową. Jesienią odpadli z PP w 1/8 finału.

W sumie 39-letni trener poprowadził zespół Widzewa w 56 spotkaniach ekstraklasy i Pucharu Polski. Pod Myśliwca wodzą łodzianie odnieśli 22 zwycięstwa, 12 razy remisowali oraz ponieśli 22 porażki.